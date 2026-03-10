¿Vuelve Fútbol para Todos con Chiqui Tapia? Cuándo se podrá ver la Liga Profesional de Fútbol por LPF Play

Esto se debe a que la organización mantiene contratos de exclusividad con dos grandes empresas internacionales que explotan los derechos de televisación del fútbol de Primera División desde el año 2017.

Lejos de cancelarse, estos acuerdos privados acaban de ser prolongados. Una de las firmas extendió el contrato que vencía en 2027 por otros cuatro años, mientras que la otra corporación (que ya tenía arreglada su continuidad hasta 2030) podrá optar por sumar un año extra para igualar las condiciones comerciales de su competidora.

Como resultado directo de estas renovaciones, los usuarios recién podrían llegar a ver los partidos de la Primera División de forma gratuita a partir del año 2031.