¿Vuelve Fútbol para Todos con Chiqui Tapia? Cuándo se podrá ver la Liga Profesional de Fútbol por LPF Play
Chiqui Tapia presentó la plataforma digital gratuita. El motivo contractual por el cual los partidos de Primera División seguirán siendo pagos por un tiempo.
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, este lunes 9 de marzo lanzó su propia plataforma de streaming. El objetivo central de esta herramienta es digitalizar las transmisiones, centralizar el contenido y ofrecer de forma gratuita los partidos de aquellas categorías que hoy no tienen un alcance masivo en la televisión.
Durante el evento de presentación, el presidente de la entidad celebró la iniciativa asegurando que lograron que "el fútbol vuelva a manos del fútbol". Asimismo, repasó los primeros números del sistema, destacando que ya se emitieron 175 partidos en vivo e integraron contenidos de la Primera Nacional, la Primera C, la categoría Proyección, la Selección Femenina y, próximamente, el Federal A.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón triple que romperá el bloqueo atmosférico sobre Buenos Aires
El despliegue del resto de los torneos se realizará de manera escalonada en tres etapas:
-
Fase 1: Abarcará la Primera Nacional.
Fase 2: Sumará los encuentros de la B Metropolitana y la Primera C.
Fase 3: Incorporará de lleno al Torneo Federal, los campeonatos de Futsal y el fútbol juvenil.
Chiqui Tapia firmó contratos hasta 2031
A pesar de la expectativa generada por contar con una plataforma oficial sin costo, la realidad técnica y comercial para la máxima categoría es distinta. Los partidos correspondientes a la Liga Profesional seguirán estando bloqueados y sujetos al pago de los abonos televisivos tradicionales.
Esto se debe a que la organización mantiene contratos de exclusividad con dos grandes empresas internacionales que explotan los derechos de televisación del fútbol de Primera División desde el año 2017.
Lejos de cancelarse, estos acuerdos privados acaban de ser prolongados. Una de las firmas extendió el contrato que vencía en 2027 por otros cuatro años, mientras que la otra corporación (que ya tenía arreglada su continuidad hasta 2030) podrá optar por sumar un año extra para igualar las condiciones comerciales de su competidora.
Como resultado directo de estas renovaciones, los usuarios recién podrían llegar a ver los partidos de la Primera División de forma gratuita a partir del año 2031.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario