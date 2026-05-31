Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026
El entrenador argentino dio a conocer los nombres de los futbolsitas que estarán en la competencia que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
Este domingo 31 de mayo, Marcelo Bielsa hizo oficial la lista de 26 convocados de la Selección de Uruguay para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La nómina de La Celeste está estructurada con tres arqueros, nueve defensores, siete mediocampistas y siete delanteros, y tiene como principales estandartes a figuras de la talla de Federico Valverde, Ronald Araujo y Darwin Núñez.
La lista de los 26 convocados por el "Loco" Bielsa
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Arqueros: Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey).
Defensores: José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo).
Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo) y Emiliano Martínez (Palmeiras).
Delanteros: Brian Rodríguez (América), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Darwin Núñez (Al Hilal), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).
La delegación uruguaya eligió como búnker y centro de operaciones el Mayakoba Training Centre de Cancún (México). Desde allí se trasladarán para sus compromisos, considerando que se encuentra a una distancia aérea similar (aproximadamente 1 hora y 50 minutos en avión) tanto de Miami como de Jalisco. Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El calendario de partidos para los dirigidos por Bielsa quedó conformado de la siguiente manera:
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Debut: Lunes 15 de junio vs. Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium (Miami).
Segunda fecha: Domingo 21 de junio vs. Cabo Verde en el Hard Rock Stadium (Miami).
Cierre de grupo: Viernes 26 de junio vs. España en el Estadio Akron (Jalisco).
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