Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

La lista de los 26 convocados por el "Loco" Bielsa

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional SC), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata) y Santiago Mele (CF Monterrey).

Defensores: José María Giménez (Atl. Madrid), Sebastián Cáceres (América), Matías Viña (River Plate), Ronald Araujo (FC Barcelona), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Mathías Olivera (Napoli), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Santiago Bueno (Wolverhampton) y Guillermo Varela (Flamengo).

Mediocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo) y Emiliano Martínez (Palmeiras).

Delanteros: Brian Rodríguez (América), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Darwin Núñez (Al Hilal), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Agustín Canobbio (Fluminense), Federico Viñas (Real Oviedo) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2061080470725497120?s=20&partner=&hide_thread=false La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La delegación uruguaya eligió como búnker y centro de operaciones el Mayakoba Training Centre de Cancún (México). Desde allí se trasladarán para sus compromisos, considerando que se encuentra a una distancia aérea similar (aproximadamente 1 hora y 50 minutos en avión) tanto de Miami como de Jalisco. Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. El calendario de partidos para los dirigidos por Bielsa quedó conformado de la siguiente manera: