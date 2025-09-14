Tremendo planchazo a Alexis Mac Allister: salió en el entretiempo en el triunfo de Liverpool

El Liverpool consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Burnley como visitante, en la cuarta fecha del campeonato inglés, pero la preocupación pasó por la salida del campeón del mundo en el entretiempo tras un duro golpe. A los 15 minutos del primer tiempo, el mediocampista argentino recibió un tremendo planchazo de Lesley Ugochukwu, quien apenas fue amonestado por el árbitro. Aunque intentó continuar, no salió a jugar el segundo tiempo: en su lugar ingresó Conor Bradley.