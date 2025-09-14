Tremendo planchazo a Alexis Mac Allister: salió en el entretiempo en el triunfo de Liverpool
El volante argentino sufrió una dura falta en la Premier League y fue reemplazado, pero el DT Arne Slot llevó tranquilidad.
Alexis Mac Allister encendió las alarmas en el triunfo de Liverpool frente a Burnley por la Premier League tras un fuerte planchazo. El volante de la Selección Argentina salió en el entretiempo, aunque el entrenador Arne Slot aclaró que la decisión fue preventiva y no se trataría de una lesión de gravedad.
El Liverpool consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Burnley como visitante, en la cuarta fecha del campeonato inglés, pero la preocupación pasó por la salida del campeón del mundo en el entretiempo tras un duro golpe. A los 15 minutos del primer tiempo, el mediocampista argentino recibió un tremendo planchazo de Lesley Ugochukwu, quien apenas fue amonestado por el árbitro. Aunque intentó continuar, no salió a jugar el segundo tiempo: en su lugar ingresó Conor Bradley.
La explicación de Arne Slot y la tranquilidad sobre la salud de Alexis Mac Allister
Después del partido, el entrenador Arne Slot llevó calma sobre el estado del jugador: "Se perdió gran parte de la pretemporada, así que está listo para un partido por semana. Jugó 90 minutos con Argentina y estaba muy cansado. Siempre tuve claro que lo sacaría después de 60 minutos para que pudiera volver el miércoles y el sábado. Eso, y la patada, fueron una combinación".
El DT aclaró además que el propio Mac Allister quería seguir en cancha, pero prefirió preservarlo para evitar complicaciones a futuro teniendo en cuenta que se trata de una pieza fundamental en el equipo inglés que busca seguir por el glorioso camino de los últimos años.
El triunfo de los Reds llegó gracias a un gol de penal de Mohamed Salah, lo que les permitió alcanzar los 12 puntos y mantenerse en la cima de la Premier League. En tanto, Burnley quedó en el puesto 17, con apenas 3 unidades, muy cerca de la zona de descenso.
