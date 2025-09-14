Rosario Central, con un gol olímpico de Ángel Di Maria, empató 1-1 ante Boca
Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize pero el campeón del mundo apareció para igualar el encuentro y que el Canalla siga invicto en el torneo.
En un duelo lleno de expectativa, Rosario Central y Boca empataron 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El futbolista Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el Xeneize, pero Ángel Di María igualó con un golazo olímpico que desató la ovación en el estadio Gigante de Arroyito.
El encuentro se abrió con un gol del volantel del Xeneize, quien conectó de cabeza para darle la ventaja al equipo de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la respuesta no tardó: Ángel Di María sorprendió con un tremendo golazo que se transformó en el empate definitivo y en una de las joyas del campeonato.
Con este empate, Rosario Central sigue invicto en el Clausura, suma 11 puntos en la Zona B y se ubica sexto, a siete unidades del líder, River. Por su parte, Boca alcanzó los 13 puntos en la Zona A y se mantiene en la tercera posición.
En la próxima fecha, el equipo de Ariel Holan recibirá a Talleres de Córdoba en el Gigante, mientras que el Xeneize será local en La Bombonera frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.
Rodrigo Battaglia, de cabeza, abre el marcador en Rosario:
Ángel Di María y un tremendo golazo olímpico para empatar el partido:
Formaciones del duelo entre Rosario Central y Boca
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
La terna arbitral de Rosario Central vs. Boca
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Lucas Ariel Novelli
- Asistente VAR: Juan Del Fueyo
Rosario Central vs. Boca: datos del partido
- Hora: 17.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Estadio: Gigante de Arroyito
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario