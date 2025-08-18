Los 11 de Gustavo Costas para la "final" con Peñarol por la Copa Libertadores
La Academia va por la remontada ante el "Carbonero" en los octavos de final de la Copa Libertadores y Gustavo Costas tiene dos grandes interrogantes en la formación.
Racing atraviesa un momento complejo en lo futbolístico desde el arranque del segundo semestre. Si bien avanzó con autoridad en las dos rondas de la Copa Argentina que disputó, apenas logró una victoria en el Torneo Clausura, perdió los tres encuentros que jugó como local y viene de caer 1-0 ante Peñarol en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Este martes, desde las 21.30 en el Cilindro, La Academia buscará la remontada frente al Carbonero y Gustavo Costas analiza variantes en el equipo.
La reciente derrota agónica contra Tigre por 2-1 volvió a dejar dudas en el plantel. Con algunas piezas fijas, varios jugadores mostraron rendimientos por debajo de lo esperado y el entrenador mantiene incógnitas sobre todo en la defensa y en el ataque. Gabriel Arias, señalado por su responsabilidad en el gol recibido en Uruguay, será igualmente el arquero titular.
En la línea de tres, la certeza pasa por Santiago Sosa, mientras que Marco Di Césare corre con ventaja para ocupar el puesto de stopper por derecha. En el sector izquierdo aparece la primera gran incógnita: Marcos Rojo, quien debutó en Montevideo, podría meterse en el once inicial y ganarle la pulseada a Nazareno Colombo, titular en la ida, además de competir con Franco Pardo y Agustín García Basso.
El mediocampo parece estar más definido, con Gastón Martirena y Gabriel Rojas como carrileros, y la dupla central conformada por Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni. La otra gran duda surge en ofensiva. Adrián Martínez es número puesto, pero todavía no está claro quiénes lo acompañarán.
En Uruguay lo hicieron Santiago Solari y Duván Vergara, aunque el propio Costas adelantó que el goleador necesita más compañía dentro del área. Esa idea abre la posibilidad para que Elías Torres se sume como segunda referencia ofensiva junto a “Maravilla”, relegando al colombiano al banco de suplentes.
La probable formación de Racing para recibir a Peñarol en la Copa Libertadores
En este escenario, Adrián Balboa, uno de los pocos aprobados frente a Tigre gracias a su golazo, esperaría su oportunidad entre los relevos. Así, la probable formación de Racing para recibir a Peñarol sería con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Elías Torres o Duván Vergara.
