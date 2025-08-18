Los 11 de Gustavo Costas para la "final" con Peñarol por la Copa Libertadores

En Uruguay lo hicieron Santiago Solari y Duván Vergara, aunque el propio Costas adelantó que el goleador necesita más compañía dentro del área. Esa idea abre la posibilidad para que Elías Torres se sume como segunda referencia ofensiva junto a “Maravilla”, relegando al colombiano al banco de suplentes.

racing (3)

La probable formación de Racing para recibir a Peñarol en la Copa Libertadores

En este escenario, Adrián Balboa, uno de los pocos aprobados frente a Tigre gracias a su golazo, esperaría su oportunidad entre los relevos. Así, la probable formación de Racing para recibir a Peñarol sería con Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Elías Torres o Duván Vergara.