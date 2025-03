Tuvo éxito en la Champions League, fue actor y hoy se dedica a la agricultura

Vinnie Jones y su paso por el fútbol

Vinnie Jones 2.jpg Jones pasó por diferentes equipos de la Premier, como, por ejemplo, Chelsea y el Leeds United.

Jones arrancó su carrera en la Premier League jugando para el Wimbledon, donde formó parte del legendario equipo "The Crazy Gang" que sorprendió a todos ganando la FA Cup en 1988, el único título de su carrera.

Después de esa hazaña, pasó por varios clubes entre 1989 y 1992, como Leeds United, Sheffield United y Chelsea. Sin embargo, volvió al Wimbledon, donde todo comenzó, antes de colgar los botines en 1999 con la camiseta del Queens Park Rangers.

Jones no solo fue recordado por su entrega en la cancha, sino también por su juego agresivo. Por este motivo, se lo apodó el "Psicópata". Durante toda su carrera, acumuló 12 expulsiones y 40 amarillas, además de entrar en la historia por recibir una tarjeta roja a los tres segundos de haber comenzado el encuentro.

Su vida después del retiro

Después de colgar los botines, Jones cambió las canchas por el campo y se metió de lleno en la agricultura. Hoy en día, lleva una vida mucho más tranquila, hasta tiene su propia serie en Discovery+, "Vinnie in the Country". No obstante, antes de dedicarse al campo, también trabajó en Hollywood, participando en varias películas exitosas.