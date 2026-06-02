Uno a uno, los campeones de la Champions League que jugarán el Mundial 2026

Con este título, el PSG volvió a consolidarse como uno de los planteles más fuertes del continente, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por la presencia de figuras de primer nivel internacional. Muchos de sus jugadores llegarán al Mundial 2026 como piezas clave de sus respectivas selecciones, como el caso de Achraf Hakimi, referente de Marruecos y considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo.