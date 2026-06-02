Uno a uno, los campeones de la Champions League que jugarán el Mundial 2026
El PSG, que venció al Arsenal y se quedó con la Orejona, tiene en su plantel a más de 10 jugadores que disputarán la Copa del Mundo. Descubrí todos los detalles.
La temporada de clubes en Europa llegó a su fin el pasado sábado, cuando el Paris Saint-Germain y el Arsenal disputaron la final de la Champions League en Budapest. En un partido intenso y muy parejo, el equipo francés terminó consagrándose campeón tras imponerse en la definición por penales, luego del empate en el tiempo reglamentario y la prórroga.
Con este título, el PSG volvió a consolidarse como uno de los planteles más fuertes del continente, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por la presencia de figuras de primer nivel internacional. Muchos de sus jugadores llegarán al Mundial 2026 como piezas clave de sus respectivas selecciones, como el caso de Achraf Hakimi, referente de Marruecos y considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo.
Portugal se perfila como uno de los candidatos europeos y contará con cuatro representantes del club parisino: Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, en lo que podría ser el último Mundial de Cristiano Ronaldo. España, por su parte, vigente campeona de la Eurocopa, tendrá a Fabián Ruiz como pieza clave en el mediocampo.
En Sudamérica, la defensa del PSG estará repartida entre Marquinhos, líder de Brasil, y Willian Pacho, titular habitual en la Selección de Ecuador dirigida por Sebastián Beccacece. Asia también estará representada por el PSG en el Mundial a través de Kang-in Lee, pieza fundamental y de gran protagonismo en la Selección de Corea del Sur.
Qué campeones de Champions League jugarán el Mundial 2026
El elenco comandado por Luis Enrique tendrá la presencia de 14 futbolistas en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá:
- Francia: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué y Lucas Hernández.
- Portugal: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.
- España: Fabián Ruiz
- Marruecos: Achraf Hakimi.
- Corea del Sur: Kang-in Lee.
- Brasil: Marquinhos.
- Ecuador: Willian Pacho.
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