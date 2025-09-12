Un chico de 13 años murió tras descompensarse durante un entrenamiento en el club que formó al Cuti Romero
El nene perdió la vida tras desplomarse en medio de una práctica.
El barrio Las Flores, en Córdoba, quedó sacudido por una noticia que golpeó de lleno al ambiente del fútbol infantil. En el Club Atlético San Lorenzo, la institución donde se formó Cristian “Cuti” Romero, un nene de 13 años murió anoche luego de descompensarse mientras participaba de un entrenamiento.
El episodio ocurrió alrededor de las 20, cuando el grupo de juveniles llevaba adelante la rutina de la jornada. Según contaron testigos, en cuestión de segundos el adolescente se desplomó frente a todos, lo que generó pánico entre compañeros, profesores y familiares que estaban en la tribuna.
De inmediato, algunos presentes intentaron aplicar maniobras de reanimación a la espera de la llegada de la Policía y de la ambulancia. El traslado hacia el Hospital de Niños fue urgente, pero los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento poco después.
El parte médico oficial señaló que el chico sufrió una “muerte súbita”. En paralelo, tanto la Justicia como los especialistas médicos trabajan ahora en la revisión de los antecedentes clínicos del joven para poder establecer qué originó la descompensación.
La noticia causó un profundo dolor en la comunidad del club, que siempre fue considerado un espacio de contención social y, al mismo tiempo, un semillero de talentos. Desde esa misma cancha salió Cristian “Cuti” Romero, actual campeón del mundo con la Selección Argentina, y uno de los orgullos más grandes de la institución fundada en 1930.
En el caso de Romero, su vínculo con San Lorenzo de Las Flores se remonta a su infancia. Sus padres lo inscribieron allí convencidos de que el fútbol era una forma de mantenerlo cerca de los amigos y lejos de la calle. “Este es un club de contención social”, explicaba tiempo atrás su Secretario, al describir la misión de la institución.
Lo cierto es que el defensor siempre mostró condiciones por encima de la media. Desde pequeño, quienes lo vieron jugar coinciden en que tenía la determinación para llegar lejos. Así fue como, luego de un acuerdo simbólico en el que se entregaron dos redes por su pase, el “Cuti” dio los primeros pasos hacia una carrera que lo llevaría a Europa y a consagrarse con la Selección.
Romero, nacido el 27 de abril de 1998, debutó en las inferiores del club barrial y más tarde pasó a una institución más grande. Aunque se declaró hincha de Belgrano, su primera etapa en el fútbol profesional fue en el clásico rival: Talleres de Córdoba.
