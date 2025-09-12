Un chico de 13 años murió tras descompensarse durante un entrenamiento en el club que formó al Cuti Romero

La noticia causó un profundo dolor en la comunidad del club, que siempre fue considerado un espacio de contención social y, al mismo tiempo, un semillero de talentos. Desde esa misma cancha salió Cristian “Cuti” Romero, actual campeón del mundo con la Selección Argentina, y uno de los orgullos más grandes de la institución fundada en 1930.

En el caso de Romero, su vínculo con San Lorenzo de Las Flores se remonta a su infancia. Sus padres lo inscribieron allí convencidos de que el fútbol era una forma de mantenerlo cerca de los amigos y lejos de la calle. “Este es un club de contención social”, explicaba tiempo atrás su Secretario, al describir la misión de la institución.

Lo cierto es que el defensor siempre mostró condiciones por encima de la media. Desde pequeño, quienes lo vieron jugar coinciden en que tenía la determinación para llegar lejos. Así fue como, luego de un acuerdo simbólico en el que se entregaron dos redes por su pase, el “Cuti” dio los primeros pasos hacia una carrera que lo llevaría a Europa y a consagrarse con la Selección.

Romero, nacido el 27 de abril de 1998, debutó en las inferiores del club barrial y más tarde pasó a una institución más grande. Aunque se declaró hincha de Belgrano, su primera etapa en el fútbol profesional fue en el clásico rival: Talleres de Córdoba.