El reconocimiento de Cuti Romero a Leandro Paredes que sorprendió a los hinchas de Boca
El defensor del Tottenham dejó un comentario en un posteo de Instagram de su compañero de la Selección Argentina, que revolucionó a los fanáticos xeneizes.
El gran presente de Leandro Paredes en Boca sigue generando repercusiones. Tras la victoria por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, el mediocampista compartió en su cuenta de Instagram dos fotos del encuentro con el mensaje: “Vamos, boquitaaaa”. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el posteo, sino la reacción de Cristian “Cuti” Romero, compañero del volante en la Selección Argentina.
El defensor central del Tottenham, que ya se encuentra en el país entrenando junto al plantel de Lionel Scaloni de cara al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, comentó: “Lo que jugás, Leandro”, acompañado de un emoji de aplausos. El mensaje rápidamente se viralizó, acumulando más de 4200 me gusta y decenas de respuestas de hinchas ilusionados con el guiño.
Otros integrantes de la Selección Argentina que elogiaron el momento de Leandro Paredes en Boca
En diálogo con TNT Sports, el entrenador Lionel Scaloni no dudó en elogiar al exfutbolista de Roma, PSG y Juventus que vive un gran momento: “Es un placer verlo jugar. Hay muy pocos como él con la pelota, es un futbolista para cualquier entrenador. Ha jerarquizado el fútbol argentino y poco a poco en Boca se va haciendo más importante. Va a ser un futbolista especial”, remarcó.
En la misma línea, Alan Varela, surgido de las inferiores Xeneizes y actualmente convocado a la Albiceleste, también valoró el nivel de Paredes y todo el cambio de cara que generó dentro de un equipo que venía muy golpeado en los últimos años: “Todos sabemos la calidad que tiene, es un jugador de mucha jerarquía y lo está demostrando. Siento que el equipo está levantando mucho desde su llegada y esperemos que siga así”, expresó al arribar a Ezeiza.
