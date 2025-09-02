El reconocimiento de Cuti Romero a Leandro Paredes que sorprendió a los hinchas de Boca

En la misma línea, Alan Varela, surgido de las inferiores Xeneizes y actualmente convocado a la Albiceleste, también valoró el nivel de Paredes y todo el cambio de cara que generó dentro de un equipo que venía muy golpeado en los últimos años: “Todos sabemos la calidad que tiene, es un jugador de mucha jerarquía y lo está demostrando. Siento que el equipo está levantando mucho desde su llegada y esperemos que siga así”, expresó al arribar a Ezeiza.