Un compañero de Franco Colapinto en Alpine podría perder la licencia de conducir por un insólito motivo
Paul Aron, piloto reserva de Alpine, quedó en el centro de una polémica en Estonia y podría quedarse sin registro por una situación que nada tiene que ver con infracciones de tránsito.
Paul Aron, piloto reserva de Alpine y compañero de Franco Colapinto en la estructura de la escudería francesa, atraviesa una situación tan particular como inesperada: podría perder su licencia de conducir particular en Estonia por no presentarse a una serie de exámenes médicos vinculados al servicio militar obligatorio.
El piloto estonio, de 22 años, acumuló siete ausencias a las citaciones médicas durante los últimos dos años. Como consecuencia, recibió multas que alcanzaron los 1.940 euros, una suma que, según trascendió, ya habría abonado.
Sin embargo, el pago de las sanciones no puso fin al conflicto. La Justicia de Estonia avaló la suspensión de su licencia de conducir y rechazó la apelación presentada por su defensa, por lo que Aron deberá regularizar su situación para evitar que la medida se vuelva definitiva.
El plazo establecido para presentarse a los estudios médicos vence el 13 de noviembre de 2026. Hasta entonces, el piloto tiene la posibilidad de cumplir con las citaciones y resolver el problema que amenaza con dejarlo sin registro.
¿La situación afecta su futuro en la Fórmula 1?
Pese a lo llamativo del caso, el conflicto no implica que Aron vaya a perder su lugar en Alpine ni que quede imposibilitado de participar en actividades vinculadas con la Fórmula 1. La licencia de conducir particular es diferente de la superlicencia que necesitan los pilotos para competir en la máxima categoría del automovilismo mundial.
De esta manera, el caso del compañero de Colapinto tiene su origen en una cuestión administrativa vinculada con las obligaciones militares de su país y no en una infracción al volante. Una situación poco habitual para un piloto profesional, cuya actividad cotidiana está estrechamente ligada a la conducción.
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