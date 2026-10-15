Un compañero de Franco Colapinto en Alpine podría perder la licencia de conducir por un insólito motivo

¿La situación afecta su futuro en la Fórmula 1?

Pese a lo llamativo del caso, el conflicto no implica que Aron vaya a perder su lugar en Alpine ni que quede imposibilitado de participar en actividades vinculadas con la Fórmula 1. La licencia de conducir particular es diferente de la superlicencia que necesitan los pilotos para competir en la máxima categoría del automovilismo mundial.