Un hincha se cruzó con Lionel Messi en un shopping de Miami

Lionel Messi volvió a protagonizar un momento que rápidamente se hizo viral, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección Argentina fue captado durante una salida familiar por las calles de Miami y tuvo un gesto con un hincha que despertó miles de comentarios en las redes sociales. Todo ocurrió cuando un fanático circulaba en su auto rumbo a una tienda y, de manera inesperada, reconoció al futbolista del Inter Miami saliendo de un local comercial acompañado por sus hijos.