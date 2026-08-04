Un hincha se cruzó con Lionel Messi en un shopping de Miami
El capitán de la Selección Argentina fue sorprendido durante una salida familiar y su reacción ante el saludo de un fanático volvió a dar que hablar en las redes sociales.
Lionel Messi volvió a protagonizar un momento que rápidamente se hizo viral, aunque esta vez lejos de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección Argentina fue captado durante una salida familiar por las calles de Miami y tuvo un gesto con un hincha que despertó miles de comentarios en las redes sociales. Todo ocurrió cuando un fanático circulaba en su auto rumbo a una tienda y, de manera inesperada, reconoció al futbolista del Inter Miami saliendo de un local comercial acompañado por sus hijos.
Un hincha se cruzó con Lionel Messi en un shopping de Miami
Al advertir que se trataba del campeón del mundo, el hombre bajó la velocidad y lo saludó desde el vehículo. Lejos de ignorarlo o continuar caminando, Messi respondió con total naturalidad: levantó la mano, sonrió y devolvió el saludo antes de seguir su recorrido junto a su familia.
La escena fue registrada por el propio hincha, quien luego compartió el video en las redes sociales. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a multiplicarse y se volvieron virales, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacaron, una vez más, la sencillez del rosarino.
No es la primera vez que Messi protagoniza una situación de este tipo desde que vive en Estados Unidos. Tanto en Miami como en otras ciudades, suele ser reconocido por fanáticos que, cuando lo encuentran en lugares públicos, destacan la amabilidad con la que suele responder a los saludos y pedidos de fotos, siempre que el contexto lo permite.
Mientras disfruta de su regreso al Inter Miami tras el Mundial 2026, el capitán argentino continúa siendo una de las figuras más buscadas del deporte mundial, incluso en los momentos más cotidianos de su vida fuera de las canchas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario