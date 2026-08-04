Inter Miami de Lionel Messi vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026: horario, formaciones y TV

Para Inter Miami, la Leagues Cup representa además una oportunidad de volver a competir por un título que ya conoce. El club consiguió el campeonato en 2023 y ahora buscará repetir aquella campaña con Messi nuevamente como principal referente.

Cómo llega Atlético San Luis

Atlético San Luis atraviesa un comienzo irregular en el Apertura de la Liga MX. El equipo mexicano perdió frente a Cruz Azul y luego consiguió empates ante Tigres y Tijuana.

Por eso, el debut aparece como una prueba de máxima exigencia, aunque también como una oportunidad para cambiar el rumbo y conseguir un resultado que le permita iniciar la competencia internacional con confianza.

El conjunto dirigido por Diego Mejía deberá prestar especial atención a Messi y a los principales atacantes de las Garzas, aunque intentará aprovechar cualquier espacio para lastimar al equipo estadounidense.

Inter Miami vs. Atlético San Luis, por Leagues Cup 2026: probables formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.

Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.

Inter Miami vs. Atlético San Luis: todos los datos