Inter Miami de Lionel Messi vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026: horario, formaciones y TV
El equipo del capitán de la Selección Argentina debuta ante el conjunto mexicano en Miami por la primera fecha de la Leagues Cup. Será titular.
Inter Miami y Atlético San Luis se enfrentan este miércoles por la primera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El partido comenzará a las 20.30 de Argentina y tendrá como escenario el Nu Stadium de Miami, donde el conjunto estadounidense buscará aprovechar la localía para comenzar el certamen con una victoria.
La gran noticia para las Garzas será la presencia desde el inicio de Lionel Messi, quien volverá a ser titular después de haber regresado al equipo durante el último fin de semana. El capitán argentino había ingresado en el segundo tiempo del empate frente a Columbus Crew por la MLS, luego de haber disfrutado de algunos días de descanso tras su participación en el Mundial 2026.
Inter Miami afronta el torneo con la intención de repetir una conquista histórica. En 2023, el conjunto de Florida ganó la Leagues Cup por primera vez, justamente con Messi como gran protagonista. Tres años después, el objetivo vuelve a ser levantar el trofeo y comenzar la campaña internacional de la mejor manera.
Cómo llega Inter Miami al debut de la Leagues Cup
El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega al encuentro con buenos antecedentes en la MLS. Inter Miami se encuentra actualmente segundo en la Conferencia Este, por lo que afronta el debut internacional con confianza.
La Pulga volvió a sumar minutos el último fin de semana ante Columbus Crew. El argentino ingresó durante la segunda mitad después del descanso que tuvo tras disputar el Mundial 2026 y ahora aparece desde el comienzo frente a Atlético San Luis. La intención del cuerpo técnico es que el capitán vuelva a tener protagonismo ofensivo junto con Luis Suárez y el resto de las figuras del equipo.
Para Inter Miami, la Leagues Cup representa además una oportunidad de volver a competir por un título que ya conoce. El club consiguió el campeonato en 2023 y ahora buscará repetir aquella campaña con Messi nuevamente como principal referente.
Cómo llega Atlético San Luis
Atlético San Luis atraviesa un comienzo irregular en el Apertura de la Liga MX. El equipo mexicano perdió frente a Cruz Azul y luego consiguió empates ante Tigres y Tijuana.
Por eso, el debut aparece como una prueba de máxima exigencia, aunque también como una oportunidad para cambiar el rumbo y conseguir un resultado que le permita iniciar la competencia internacional con confianza.
El conjunto dirigido por Diego Mejía deberá prestar especial atención a Messi y a los principales atacantes de las Garzas, aunque intentará aprovechar cualquier espacio para lastimar al equipo estadounidense.
Inter Miami vs. Atlético San Luis, por Leagues Cup 2026: probables formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.
- Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.
Inter Miami vs. Atlético San Luis: todos los datos
- Hora: 20.30.
- Estadio: Nu Stadium.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: Apple TV.
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