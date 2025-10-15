Un jugador de Colombia encendió la previa ante Argentina: "La mitad del mundo quiere que..."

Las palabras del jugador se sumaron a las del entrenador cafetero, César Torres, quien también habló con tono desafiante sobre el duelo ante el conjunto dirigido por Diego Placente: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competir para ganar. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones”, expresó el DT.