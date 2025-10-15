Un jugador de Colombia encendió la previa ante Argentina: "La mitad del mundo quiere que..."
Luis Landázuri y el DT de Colombia calentaron la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile con declaraciones picantes sobre el duelo ante la Selección Argentina.
A horas de la semifinal del Mundial Sub 20 en Chile, el jugador colombiano Luis Landázuri encendió la previa con declaraciones que rápidamente se viralizaron. “Es un equipo que ya conocimos del Sudamericano y siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias”, sostuvo el mediocampista.
En esa línea, Landázuri se refirió al clima que suele rodear a los encuentros definitorios de la Selección argentina juvenil y lanzó una frase que encendió las redes: “La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos”.
Las palabras del jugador se sumaron a las del entrenador cafetero, César Torres, quien también habló con tono desafiante sobre el duelo ante el conjunto dirigido por Diego Placente: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competir para ganar. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones”, expresó el DT.
Tanto Argentina como Colombia llegan a esta instancia del torneo sin conocer la derrota, lo que anticipa un partido cargado de tensión y expectativas. El choque no solo definirá a uno de los finalistas del certamen juvenil, sino que también promete una alta dosis de intensidad dentro y fuera de la cancha.
Un jugador colombiano encendió la previa ante Argentina
Probables formaciones del encuentro entre la Selección Argentina Sub-20 y Colombia por el Mundial
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Colombia: Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera , Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres Ramírez.
