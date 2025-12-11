Un prestigioso estudio reveló qué futbolistas argentinos aumentarían más su valor de mercado
Un informe del CIES proyecta qué argentinos incrementarán su valor en seis meses: 11 jugadores figuran entre los más revalorizados del mundo.
En un contexto donde los valores de mercado cambian temporada tras temporada, el Observatorio de Fútbol CIES publicó un informe que analiza qué futbolistas podrían experimentar el mayor incremento económico en los próximos seis meses. El estudio toma como base la continuidad del rendimiento reciente y variables como minutos jugados, titularidades, goles y resultados colectivos, siempre bajo el supuesto de contratos vigentes.
En total, el ranking incluye a 169 futbolistas de 23 ligas, todos con un aumento proyectado de al menos €5.000.000. Además, la herramienta ofrece datos sobre los jugadores mejor valorados por club en 67 competencias.
El primer puesto del listado general es para Yan Diomandé, extremo marfileño del Leipzig, con un incremento estimado de €40,1 millones. Su valor actual de €45,7 millones podría trepar hasta €85,8 millones en junio de 2026. Detrás aparecen Nick Woltemade (Newcastle United) y Bazoumana Touré (Hoffenheim), completando el podio global.
Franco Mastantuono, el argentino con mayor proyección
El primer argentino del ranking es Franco Mastantuono. El ex River aparece como el futbolista compatriota con la mayor proyección de revalorización, con un salto estimado de €20,1 millones. Su valor actual es de €95,3 millones y treparía hasta €115,4 millones, una suba cercana al 21%.
También integran el listado otros apellidos de la nueva camada albiceleste que ya se afianzaron en Europa:
-
Aarón Anselmino (Borussia Dortmund): subiría de €28.000.000 a €47.000.000 (+67%).
Nico Paz (Como 1907): pasaría de €36,7 millones a €50,2 millones (+37%).
Facundo Buonanotte (Chelsea): su proyección va de €19 millones a €30 millones (+55%).
Joaquín Panichelli (Estrasburgo): de €31 millones a €40 millones (+30%).
Los representantes del fútbol argentino y más nombres destacados
El informe también incluye a dos futbolistas que actualmente compiten en la Liga Profesional:
-
Lautaro Di Lollo (Boca): de €15.000.000 a €22.000.000 (+46%).
Alejo Véliz (Rosario Central): de €14.000.000 a €21.000.000 (+50%).
Completan la lista argentina:
-
Matías Soulé (Roma): subiría de €49 millones a €57 millones (+17%).
Valentín Gómez (Betis): de €17 millones a €23 millones (+36%).
Máximo Perrone (Como 1907): de €15 millones a €20 millones (+36%).
José Manuel López (Palmeiras): de €33 millones a €38 millones (+16%).
Con un calendario que incluye el Mundial 2026, el informe del CIES ofrece un panorama anticipado de los posibles movimientos económicos del mercado y confirma el impacto de la nueva generación argentina en el fútbol global.
