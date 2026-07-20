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Una multitud recibió a la Selección Argentina en su regreso al país tras el Mundial 2026
MinutoUno
El conjunto nacional regresó este lunes al país tras el subcampeonato del mundo en Estados Unidos. Así fue el minuto a minuto.
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22:50
Los jugadores de la Selección Argentina descansan en el predio de la AFA
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21:26
El video que compartió AFA con el recibimiento para la Selección Argentina
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19:50
Los jugadores argentinos se subieron a un descapotable y saludaron a los hinchas
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19:18
El micro con la delegación argentina parte hacia el predio de Ezeiza
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18:52
Con Chiqui Tapia y Nicolás Otamendi a la cabeza, bajaron los futbolistas argentinos
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18:49
Los futbolistas fueron recibidos por una banda de granaderos
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Quiénes son los jugadores que vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026
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Aterrizó el avión con el equipo argentino
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"Gracias": la emotiva postal para recibir a la Selección en el Aeropuerto de Ezeiza
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18:10
Cómo será la llegada de la Selección Argentina
Con la presencia confirmada del entrenador Lionel Scaloni a la cabeza, una parte de la delegación argentina realizó este lunes el tramo final del viaje de regreso desde Estados Unidos, luego de la derrota en la final del Mundial 2026, y arribó al país, donde fue recibido por una multitud.
El vuelo chárter con el cuerpo técnico y un grupo de futbolistas tocó suelo argentino este lunes por la tarde en Ezeiza. Pese a que no hubo feriado nacional, cientos de hinchas esperaron a los subcampeones y los escoltaron hasta el predio de la AFA.
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