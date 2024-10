Una promesa del fútbol de Zambia se sumó a Temperley: la historia de David Mulenga

Shatal, conocido en X como @Martecoll, organizó una colecta para construir un estadio en el país africano, bautizado como "Diego Armando Maradona Ground", y estableció una conexión con Mulenga para que pudiera probarse en el club argentino.

david mulenga temperley.mp4

Nacido en Livingstone, una ciudad a 478 kilómetros de la capital zambiana, Lusaka, el futbolista es diestro y juega como mediocampista.

Aunque su llegada se demoró debido a problemas con la gestión de su transferencia, finalmente Mulenga está en el país y listo para demostrar su talento. Desde su llegada, el joven ha entrenado con la reserva de Temperley y espera que su rendimiento le permita quedarse en el país para continuar su formación futbolística.

david mulenga temperley 1.jpg

El emotivo mensaje del descubridor de David Mulenga

"Creo que llevo escritos cinco o seis textos largos, bastante largos, que explicaban mi emoción y, sobre todo, quién es David Mulenga. Pero ninguno me terminaba de gustar, así que me voy a limitar a expresar lo que tengo en mi cabeza en este momento de cansancio mental TOTAL. Esta noticia es muy importante y positiva desde cualquier aspecto en el que se la vea.

En la práctica, dicho en pocas palabras, un chico zambiano va a estar entrenando en la reserva de uno de los clubes más importantes del ascenso argentino, donde si la rompe va a quedarse y si no logra adaptarse va a volver a Zambia y dedicarse (ya con experiencia encima) al deporte que más ama. Sé que es algo difícil para los locos ("locos" léase de manera literal) que sabemos de David hace un año y medio, pero tratemos de mantener, al menos un poco, los pies sobre la tierra.

Desde dentro de mi alma, quiero agradecer a todos los hinchas de Temperley que me acompañaron con mensajes o palabras durante estos últimos 10 meses. Tuve la suerte de encontrar no solo una increíble hinchada, sino una familia que hace que su club sea gigante. De la misma manera quiero agradecer a los enfermos de acá que vienen bancando hace rato todo este proyecto. En Zambia les decía que sus mensajes me hacían sentir menos solo a 12,000 km de mi casa, pero ya en Argentina, y quizás de otro modo, les puedo decir que siento lo mismo. Presten atención; quizás David le abra las puertas argentinas a algún que otro chico africano formado en las mejores academias de su continente.

Apunto a eso. Por último, quiero invitarlos a todos a ser parte de este viaje. No sabemos exactamente cómo se desarrollará esta historia, pero sí sabemos que ya contamos con un triunfo. No sé si se entiende bien, pero a partir de hoy la vida de una persona cambió completamente de rumbo independientemente de lo que suceda en los próximos 12 días. Muchas gracias a todos por todo. Estoy eternamente agradecido".

Mercado de pases exótico: Temperley tuvo a un lateral hawaiano

Temperley no es ajeno a recibir jugadores de nacionalidades exóticas, ya que en 2021 tuvo entre sus filas a León Morimoto, un lateral izquierdo hawaiano que actualmente juega para la Selección de Guam.