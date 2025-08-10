River, en alerta por la defensa: las pocas opciones que tiene Marcelo Gallardo tras la baja de Germán Pezzella
La rotura de ligamento cruzado anterior del defensor campeón del mundo obliga al "Muñeco" a rearmar la defensa para los octavos, con varias bajas y alternativas limitadas.
Marcelo Gallardo enfrenta un complicado panorama en la defensa de River de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. La confirmación de la grave lesión de Germán Pezzella, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por una recuperación de aproximadamente ocho meses, dejó al Muñeco con muy pocas alternativas para armar la última línea.
A esta baja sensible se suma la ausencia de Lucas Martínez Quarta, que sufrió un desgarro ante San Lorenzo y recién estaría disponible para la revancha contra Libertad, el próximo 21 de agosto.
Además, Juan Portillo sigue en proceso de recuperación física tras una tendinitis, mientras que Paulo Díaz fue preservado en el último partido ante Independiente por una inflamación en su rodilla izquierda, aunque se espera que pueda estar disponible para el partido en Paraguay.
Ante este escenario, Gallardo deberá hacer uso de las cinco modificaciones permitidas por Conmebol para la lista de buena fe. Entre los defensores habilitados para integrar el plantel figura Sebastián Boselli, que podría ser titular en Asunción. También está el juvenil Ulises Giménez, de 19 años y sin experiencia en Primera, mientras que Federico Gattoni, aunque físicamente recuperado, no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico y podría ser una opción de emergencia en caso de necesidad.
Por su parte, Lautaro Rivero, quien debutó recientemente ante Independiente debido a la falta de recambios, no fue incluido en la nómina para los octavos. Esto limita aún más las variantes defensivas que tendrá Gallardo para encarar un momento decisivo del semestre, donde el equipo busca mantener la competencia en todas las competencias que disputa.
La lesión de Pezzella no solo representa una baja deportiva de peso, sino que también obliga al entrenador a rearmar la estructura defensiva en un contexto clave, con el Torneo local y la Copa Libertadores llegando a instancias definitorias. En este escenario, el cuerpo técnico deberá encontrar soluciones rápidas y efectivas para que River mantenga su fortaleza en la última línea.
