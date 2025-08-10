River, en alerta por la defensa: las pocas opciones que tiene Marcelo Gallardo tras la baja de Germán Pezzella

gallardo river

Ante este escenario, Gallardo deberá hacer uso de las cinco modificaciones permitidas por Conmebol para la lista de buena fe. Entre los defensores habilitados para integrar el plantel figura Sebastián Boselli, que podría ser titular en Asunción. También está el juvenil Ulises Giménez, de 19 años y sin experiencia en Primera, mientras que Federico Gattoni, aunque físicamente recuperado, no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico y podría ser una opción de emergencia en caso de necesidad.