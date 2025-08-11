La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones

En lo que va del 2025, Borja marcó siete goles en 31 partidos, una cifra lejos de los 31 tantos que anotó en 49 encuentros durante la temporada anterior. Esta caída en la productividad lo llevó a vivir un momento de incertidumbre, aunque su actitud sigue siendo positiva. “Soy una persona de fe y creo que todo es pasajero“, aseguró el atacante, convencido de que puede revertir su situación.

La próxima oportunidad para demostrarlo llegará este jueves, cuando River visite a Libertad en Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Con Salas y Driussi aún lesionados, Borja cuenta con chances concretas de volver a ser titular y, quizás, cambiar la historia que comenzó a escribirse hace meses.