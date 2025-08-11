La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones
El delantero sorprendió al hablar de su futuro y abrir la puerta a prolongar su estadía en el Millonario: todos los detalles.
Miguel Borja sorprendió a todos con una frase que dejó la puerta abierta a su continuidad en River más allá de diciembre, fecha en la que vence su contrato con el club. “Está todo dado para que la historia continúe“, afirmó el delantero colombiano en la previa del empate ante Independiente, generando expectativa sobre su futuro en Núñez.
La realidad, sin embargo, es que el panorama no está del todo definido. En principio, parecía que el vínculo entre Borja y River llegaría a su fin en 2026, en parte por la fuerte competencia interna en la delantera con jugadores como Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, quienes podrían relegarlo en las preferencias de Marcelo Gallardo. Además, durante el último mercado de pases estuvo cerca de ser transferido a Tigres de México.
“Son momentos de este deporte que vivimos. Soy consciente de lo que estoy viviendo y de lo que debo mejorar“, confesó Borja, reflejando un análisis autocrítico sobre su presente. A pesar de las señales positivas hacia una posible renovación, fuentes internas indicaron a Bolavip que no se han avanzado conversaciones formales entre el club y su entorno. Sin embargo, tampoco hay una postura definitiva que descarte su continuidad.
El rendimiento del delantero durante la segunda mitad del año será clave para cualquier decisión. En caso de que su nivel mejore, River podría evaluar la posibilidad de presentarle una oferta para extender su estadía, algo que hasta el momento no ocurrió. Por su parte, Borja dejó en claro su deseo de quedarse: “Yo vivo el presente y estoy muy contento aquí“.
Marcelo Gallardo, además, lo respaldó públicamente y destacó su función en el equipo. “A Miguel se le detecta si es goleador o no: yo lo fui a buscar por eso, no para que me haga el trabajo de Julián Álvarez, Borré o Salas. Miguel se destaca por sus goles“, explicó el entrenador semanas atrás, subrayando la importancia que tiene el colombiano en el ataque.
En lo que va del 2025, Borja marcó siete goles en 31 partidos, una cifra lejos de los 31 tantos que anotó en 49 encuentros durante la temporada anterior. Esta caída en la productividad lo llevó a vivir un momento de incertidumbre, aunque su actitud sigue siendo positiva. “Soy una persona de fe y creo que todo es pasajero“, aseguró el atacante, convencido de que puede revertir su situación.
La próxima oportunidad para demostrarlo llegará este jueves, cuando River visite a Libertad en Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Con Salas y Driussi aún lesionados, Borja cuenta con chances concretas de volver a ser titular y, quizás, cambiar la historia que comenzó a escribirse hace meses.
