Libertad vs. River, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
El "Millonario" visita Asunción con la meta de regresar al Monumental con un resultado favorable para definir en casa.
River afronta este jueves un desafío clave en su camino por la Copa Libertadores 2025: enfrenta a Libertad de Paraguay en el Estadio Tigo La Huerta, desde las 21:30, con televisación de Telefe y Fox Sports.
El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio, asistido en el VAR por Rodolpho Toski.
Dirigidos por Marcelo Gallardo, los de Núñez son señalados como serios candidatos al título. Su clasificación a octavos de final se dio tras liderar con autoridad su grupo y reforzar el plantel en un mercado de pases ambicioso.
El arranque del semestre fue prometedor, con goleadas sobre Platense e Instituto de Córdoba, aunque en sus últimas apariciones igualó ante San Lorenzo e Independiente. Además, en la Copa Argentina se instaló en octavos de final luego de un sólido 3-0 ante San Martín de Tucumán.
Para este duelo, la gran incógnita pasa por la mitad de la cancha: Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina pelean por un lugar en el equipo titular. La idea es apostar por un esquema que permita dominar la posesión y explotar la velocidad en ataque.
Libertad, dirigido por Sergio Aquino, se clasificó como segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres. Aunque históricamente no ha podido siquiera empatar con River en sus cuatro enfrentamientos desde 2014, el conjunto paraguayo confía en aprovechar su localía para dar la sorpresa.
El Millonario sabe que un buen resultado en Asunción puede marcar la diferencia y darle margen para cerrar la serie con el respaldo de su público en el Monumental. La misión es clara: imponer autoridad y dejar encarrilado el pase a cuartos de final.
Libertad vs. River: probables formaciones
- Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Libertad vs. River: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Tigo La Huerta.
- Árbitro: Wilton Sampaio.
- VAR: Rodolpho Toski.
- TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario