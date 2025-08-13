Libertad vs. River, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

Libertad, dirigido por Sergio Aquino, se clasificó como segundo en el Grupo D, detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres. Aunque históricamente no ha podido siquiera empatar con River en sus cuatro enfrentamientos desde 2014, el conjunto paraguayo confía en aprovechar su localía para dar la sorpresa.

El Millonario sabe que un buen resultado en Asunción puede marcar la diferencia y darle margen para cerrar la serie con el respaldo de su público en el Monumental. La misión es clara: imponer autoridad y dejar encarrilado el pase a cuartos de final.

quintero river

Libertad vs. River: probables formaciones

Libertad : Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad vs. River: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Tigo La Huerta.

Tigo La Huerta. Árbitro: Wilton Sampaio.

Wilton Sampaio. VAR: Rodolpho Toski.

Rodolpho Toski. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+.