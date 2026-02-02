Unión busca su primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Gimnasia de Mendoza viene de perder 1-0 como local frente a San Lorenzo, en un partido que significó el regreso de su estadio a la Primera División después de 41 años. Más allá del resultado, el equipo mostró un rendimiento acorde a la categoría, apoyado en los refuerzos incorporados durante el mercado de pases, como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, autor hasta ahora del único gol del club en el torneo, en el triunfo 1-0 ante Central Córdoba.