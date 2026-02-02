Unión busca su primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza: horario, formaciones y TV
El Tatengue recibe al Lobo a las 22 en el 15 de Abril. El equipo de Madelón necesita ganar tras un arranque irregular. Televisa TNT Sports.
Unión y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este lunes en el Estadio 15 de Abril por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Tatengue todavía no pudo ganar en el campeonato, mientras que el Lobo mendocino llega tras una derrota en su regreso a la Primera División.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un inicio irregular en el Torneo Apertura. En la primera fecha igualó sin goles ante Platense y luego cayó 2-1 frente a Lanús en La Fortaleza, en un encuentro marcado por la expulsión de Valentín Fascendini sobre el cierre del primer tiempo, por lo que el defensor no podrá estar presente en este compromiso.
Del otro lado, Gimnasia de Mendoza viene de perder 1-0 como local frente a San Lorenzo, en un partido que significó el regreso de su estadio a la Primera División después de 41 años. Más allá del resultado, el equipo mostró un rendimiento acorde a la categoría, apoyado en los refuerzos incorporados durante el mercado de pases, como Julián Ceballos, Santiago Rodríguez y Valentino Simoni, autor hasta ahora del único gol del club en el torneo, en el triunfo 1-0 ante Central Córdoba.
Probables formaciones del encuentro entre Unión y Gimnasia de Mendoza
- Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Madelón.
- Gimnasia (M): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ariel Broggi.
Otros datos del partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza
- Hora: 22.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: 15 de Abril
