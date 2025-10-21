Union Saint-Gilloise vs. Inter, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. El Inter llega con la ventaja de su jerarquía y su poder ofensivo, mientras que los belgas apuestan al entusiasmo y al empuje de su público para intentar la hazaña. Con un Lautaro en plenitud y un equipo que no deja margen para la duda, conjunto milanés busca su tercera victoria consecutiva y reafirmar que su ambición europea sigue intacta.