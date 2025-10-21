Unión vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Tatengue busca cortar su mala racha ante un Halcón que quiere recuperar el liderazgo en una zona donde la paridad es total.
Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia se enfrentan esta noche en el estadio 15 de Abril, desde las 19:15, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrenta a dos equipos con realidades opuestas pero con un mismo objetivo: volver a ganar para posicionarse entre los líderes de la Zona A.
El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento complicado. Tras haber alcanzado la punta del campeonato, el Tatengue cayó en un pozo futbolístico y suma cuatro partidos sin victorias, con dos empates y dos derrotas consecutivas. La última, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero, dejó preocupación tanto por el rendimiento como por la falta de gol. Ahora, frente a su gente, intentará recuperar la confianza y el juego que lo llevó a pelear arriba en el inicio del torneo.
Defensa y Justicia, por su parte, llega con otro ánimo. El equipo de Mariano Soso encontró cierta regularidad en las últimas fechas y, con una seguidilla de tres encuentros sin perder ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, logró escalar hasta los primeros puestos. Pese a haber caído en sus duelos previos frente a Estudiantes y Platense, el Halcón sigue siendo uno de los equipos más sólidos del certamen, gracias a su estilo de posesión, velocidad en ataque y presión alta.
El partido también tiene un condimento extra: la lucha por el liderazgo. La victoria de Estudiantes en el clásico platense lo llevó a la cima, desplazando a Defensa al segundo lugar, por lo que el conjunto de Florencio Varela necesita los tres puntos para recuperar la punta. Unión, en tanto, aún se mantiene en zona de clasificación pero no puede seguir resignando unidades si quiere mantenerse entre los ocho mejores.
En un torneo tan parejo, donde cada punto vale oro, el cruce entre Tatengues y Halcones promete intensidad y tensión desde el primer minuto. Unión busca volver a sonreír en casa; Defensa, recuperar su vuelo para mirar a todos desde arriba.
Unión vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Madelón.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Unión vs. Defensa y Justicia: otros datos
- Hora: 19:15.
- Estadio: 15 de Abril.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Daniel E. Zamora.
- TV: ESPN Premium.
