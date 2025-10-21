Unión vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Defensa y Justicia, por su parte, llega con otro ánimo. El equipo de Mariano Soso encontró cierta regularidad en las últimas fechas y, con una seguidilla de tres encuentros sin perder ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, logró escalar hasta los primeros puestos. Pese a haber caído en sus duelos previos frente a Estudiantes y Platense, el Halcón sigue siendo uno de los equipos más sólidos del certamen, gracias a su estilo de posesión, velocidad en ataque y presión alta.