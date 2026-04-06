Vasco da Gama sorprende: viaja sin DT ni titulares para visitar a Barracas Central por la Copa Sudamericana
El equipo brasileño viajará a Buenos Aires con una formación alternativa y será dirigido por un asistente, en una decisión que prioriza el torneo local.
Una decisión inesperada sacudió la previa del duelo entre Barracas Central y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026. El conjunto carioca no solo viajará con un plantel alternativo, sino que además no contará con la presencia de su entrenador principal, Renato Gaúcho, quien optó por quedarse en Brasil junto a los habituales titulares.
La determinación responde a una planificación estratégica que prioriza el Brasileirao, en un contexto donde el calendario y las extensas distancias dentro del territorio brasileño representan un desafío logístico importante. El propio director técnico explicó los motivos en conferencia de prensa: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega".
En consecuencia, el equipo que enfrentará al Guapo estará compuesto mayoritariamente por futbolistas juveniles de la categoría Sub-20. Entre los convocados aparecen nombres como Alison, Andrey Fernandes, Avellar, Bruno André, Breno Vereza, Gustavinho, Juninho, Philippe Gabriel, Ramon Rique, Samuel Jesus y Lukas Zuccarello.
Vasco da Gama mandará a la Reserva a jugar ante Barracas Central
De ese grupo, apenas tres jugadores cuentan con experiencia en Primera División, lo que evidencia la apuesta del club por preservar a sus figuras para los compromisos del torneo local. También integrará la delegación el lateral uruguayo Puma Rodríguez, quien no podrá jugar en el Brasileirao por suspensión, por lo que su participación no afecta la planificación principal.
Ante la ausencia de Renato Gaúcho, el equipo será dirigido por el segundo ayudante de campo, Marcelo Sales, quien tendrá la responsabilidad de conducir al plantel en un escenario exigente como lo es un torneo internacional. La decisión también refleja una problemática recurrente en el fútbol brasileño: la combinación de competencias locales e internacionales en un país de grandes dimensiones genera un desgaste significativo en los planteles.
Vasco da Gama, que actualmente se ubica en la mitad de la tabla del Brasileirao, busca evitar lesiones y mantener el rendimiento en el torneo doméstico. Para el conjunto argentino, en cambio, el panorama resulta favorable. Recibirá a un rival con un equipo alternativo, sin su entrenador principal y con escasa experiencia en varios de sus futbolistas, lo que podría representar una oportunidad clave para sumar en el certamen continental.
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