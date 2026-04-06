Vasco da Gama sorprende: viaja sin DT ni titulares para visitar a Barracas Central por la Copa Sudamericana

La determinación responde a una planificación estratégica que prioriza el Brasileirao, en un contexto donde el calendario y las extensas distancias dentro del territorio brasileño representan un desafío logístico importante. El propio director técnico explicó los motivos en conferencia de prensa: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega".