Vélez empató con Deportivo Riestra y alcanzó a Instituto en la punta de la Zona A

Para Vélez, el punto conseguido fuera de casa le permite continuar entre los principales protagonistas del Clausura y sostenerse en la pelea por los primeros puestos cuando el campeonato comienza a entrar en una etapa decisiva.

El Fortín ya piensa en su próximo compromiso, correspondiente a la octava fecha. Será nuevamente como local y tendrá enfrente a Estudiantes de La Plata, en un encuentro que puede resultar importante para la lucha por la clasificación.

Riestra, en tanto, deberá cambiar de escenario para su siguiente presentación. El conjunto del Bajo Flores visitará a Platense con el objetivo de volver a sumar y continuar construyendo una campaña positiva en el torneo.

El 1-1 dejó un sabor diferente para cada equipo, pero mantuvo completamente abierta la pelea por la Zona A. Vélez se llevó un punto que le permitió alcanzar la cima y ahora deberá esperar el resultado de Instituto para saber si termina la fecha como líder en soledad o compartiendo el primer lugar.