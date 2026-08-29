Vélez empató con Deportivo Riestra y alcanzó a Instituto en la punta de la Zona A
El Fortín igualó 1-1 como visitante por la séptima fecha y quedó con 13 puntos, aunque la Gloria todavía debe jugar su partido ante San Lorenzo.
Vélez rescató un empate en su visita a Deportivo Riestra y se subió momentáneamente a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro correspondiente a la séptima fecha terminó 1-1 y dejó al conjunto de Liniers con 13 puntos.
Riestra comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja a través de Tomás González, quien apareció para abrir el marcador y darle al equipo local la ilusión de quedarse con una victoria importante frente a uno de los protagonistas del campeonato.
El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto tuvo que reaccionar para evitar la derrota y encontró el empate durante el desarrollo del encuentro. La igualdad llegó luego de un gol en contra de Facundo Miño, defensor de Riestra, que terminó desviando la pelota hacia su propio arco.
Vélez se subió a la punta, pero espera por Instituto
Con este resultado, el Fortín alcanzó las 13 unidades y quedó primero en la Zona A junto a Instituto. Sin embargo, la cima todavía puede cambiar, ya que el equipo cordobés tiene pendiente su partido correspondiente a esta jornada.
Instituto recibirá a San Lorenzo el próximo lunes desde las 21.15 y tendrá la posibilidad de volver a quedar como único líder del grupo. La Gloria buscará aprovechar su partido como local para recuperar la ventaja y mantenerse en lo más alto.
Para Vélez, el punto conseguido fuera de casa le permite continuar entre los principales protagonistas del Clausura y sostenerse en la pelea por los primeros puestos cuando el campeonato comienza a entrar en una etapa decisiva.
El Fortín ya piensa en su próximo compromiso, correspondiente a la octava fecha. Será nuevamente como local y tendrá enfrente a Estudiantes de La Plata, en un encuentro que puede resultar importante para la lucha por la clasificación.
Riestra, en tanto, deberá cambiar de escenario para su siguiente presentación. El conjunto del Bajo Flores visitará a Platense con el objetivo de volver a sumar y continuar construyendo una campaña positiva en el torneo.
El 1-1 dejó un sabor diferente para cada equipo, pero mantuvo completamente abierta la pelea por la Zona A. Vélez se llevó un punto que le permitió alcanzar la cima y ahora deberá esperar el resultado de Instituto para saber si termina la fecha como líder en soledad o compartiendo el primer lugar.
Te puede interesar
Dejá tu comentario