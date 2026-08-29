¿Fue falta? El polémico gol que le anuló el VAR a Vélez ante Riestra
El VAR le privó a Vélez una victoria sobre el final ante Riestra por una supuesta infracción previa. Repasá la jugada del empate en el Torneo Clausura.
El encuentro disputado en el estadio Guillermo Laza terminó con un desenlace repleto de controversia. Vélez Sarsfield empató 1 a 1 frente a Deportivo Riestra en un duelo sumamente parejo, pero la gran polémica de la jornada se desató en los minutos finales cuando el árbitro a instancias del VAR anuló el gol de la victoria para el Fortín.
La intervención del VAR y el polémico fallo contra Vélez
El trámite del partido guardó todas sus emociones para la segunda etapa, donde la paridad reinó en el marcador y las decisiones arbitrales cobraron un protagonismo determinante:
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- Apertura del marcador: Tomás González puso en ventaja a Deportivo Riestra mediante un certero cabezazo contra el palo izquierdo defendido por Tomás Marchiori.
- La igualdad fortinera: A los 30 minutos del complemento, un disparo de Matías Pellegrini rebotó en el defensor Facundo Miño y terminó descolocando al arquero Ignacio Arce para sellar el 1 a 1 transitorio.
- El gol de la discordia: Sobre los 41 minutos, Manuel Lanzini definió con un tiro que sufrió un desvío y cruzó la línea de meta para desatar el festejo de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.
- La anulación: El árbitro Nazareno Arasa recibió la convocatoria de Diego Ceballos desde el VAR para revisar un supuesto contacto de Aguirre sobre Cristian Paz al saltar, optando finalmente por sancionar una falta inexistente para muchos.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura
La polémica decisión arbitral impidió que el conjunto de Liniers se quedara con tres puntos claves en su visita al Bajo Flores, aunque el resultado le permitió conservar el invicto en la competencia local.
Con este empate, el Fortín se mantiene firme en la punta de la Zona A con 13 unidades, mientras que en la tabla anual se posiciona en el cuarto escalón. Por su parte, el Malevo acumuló 8 puntos y se ubica en el noveno lugar de su zona, manteniéndose a tiro de los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen.
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