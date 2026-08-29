¿Fue falta? El polémico gol que le anuló el VAR a Vélez ante Riestra

Con este empate, el Fortín se mantiene firme en la punta de la Zona A con 13 unidades, mientras que en la tabla anual se posiciona en el cuarto escalón. Por su parte, el Malevo acumuló 8 puntos y se ubica en el noveno lugar de su zona, manteniéndose a tiro de los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen.