Vélez vs. Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Este sábado, el invicto y puntero Vélez mide fuerzas ante el Lanús de Pellegrino, que llega encendido y con la Recopa bajo el brazo.
Este sábado, desde las 15:30, el Estadio José Amalfitani será el escenario de uno de los platos fuertes de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026: Vélez expone su invicto ante un Lanús que llega encendido tras su última goleada.
El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un presente inmejorable. Como único líder de la Zona A con 22 unidades, Vélez ostenta —junto a Defensa y Justicia— el privilegio de ser uno de los dos invictos del certamen. Su racha positiva se construye sobre 6 victorias y 4 igualdades, la última obtenida en Vicente López con un sólido 2-0 ante Platense, gracias a los tantos de Florian Monzón y Lucas Robertone.
Pese al gran momento, el "Mellizo" mantiene los pies sobre la tierra: "Veo más maduro al equipo, pero no podemos relajarnos", advirtió el DT, destacando además la firmeza de sus dirigidos tanto en casa como fuera de ella.
Por el lado de la visita, el clima es de pura euforia. El conjunto del sur viene de propinarle un histórico 5-0 a Newell's, con una noche consagratoria de Dylan Aquino, autor de un triplete. Con dos éxitos en fila y un partido pendiente ante Argentinos Juniors, el Granate ya suma 15 puntos y se ubica en zona de clasificación a los playoffs.
La nota de color en la última jornada la dio el estreno del colombiano Yoshan Valois, refuerzo recién llegado que no ocultó su emoción: "Esto es maravilloso para mí", declaró tras sumar sus primeros minutos. Con la mente también puesta en sus rivales de Copa Libertadores, Lanús buscará dar el golpe en Liniers para confirmar su levantada.
Vélez vs. Lanús: datos del partido
- Hora: 15.30
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Laura Fortunato
- Estadio: José Amalfitani
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