Vélez vs. Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

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Por el lado de la visita, el clima es de pura euforia. El conjunto del sur viene de propinarle un histórico 5-0 a Newell's, con una noche consagratoria de Dylan Aquino, autor de un triplete. Con dos éxitos en fila y un partido pendiente ante Argentinos Juniors, el Granate ya suma 15 puntos y se ubica en zona de clasificación a los playoffs.