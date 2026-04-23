El jugador que creció en Vélez y la rompió en el ascenso con Independiente: se retiró a temprana edad

Años más tarde, en 2013, tuvo un paso por Independiente durante su etapa en la Primera B Nacional, aunque su estadía fue corta.

Luego continuó su carrera en el exterior: jugó en el León de México y en el AEK Larnaca de Chipre. No obstante, las lesiones afectaron su continuidad y lo llevaron a retirarse de manera anticipada a los 32 años.

Su vida después del retiro

Luego de dejar la actividad profesional, Razzotti siguió vinculado al fútbol en la formación de jugadores jóvenes. Al mismo tiempo, participa del equipo senior de Vélez, lo que le permite mantener el contacto con el club donde dio sus primeros pasos.