El jugador que creció en Vélez y la rompió en el ascenso con Independiente: se retiró a temprana edad
Fue parte de uno de los ciclos más exitosos del "Fortín" bajo la conducción de Gareca. Sin embargo, los lesiones lo obligaron a retirarse a los 32 años. Descubrí de quién se trata.
Franco Razzotti construyó una carrera sólida en los mejores equipos del fútbol argentino. Su mejor versión se vio, quizás, en el Vélez de Ricardo Gareca, que lo posicionó como una pieza esencial en uno de los ciclos más exitosos del club. Además, su gran rendimiento en Independiente le permitió dar el salto al exterior.
Sin embargo, las lesiones fueron determinantes en su recorrido y lo llevaron a tomar una decisión indeclinable: retirarse a los 32 años. A pesar de eso, eligió seguir ligado al fútbol y en la actualidad se encarga de formar jóvenes talentos.
Franco Razzotti y su paso por el fútbol
Razzotti dio sus primeros pasos en el "Fortín", donde al inicio no logró afianzarse como titular. Su mejor momento llegó en 2009, cuando Ricardo Gareca empezó a darle más protagonismo y respondió con buenos rendimientos dentro del equipo.
En el club fue parte de un plantel exitoso, consagrándose campeón en el Torneo Clausura y alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores 2011, donde quedaron eliminados ante Peñarol.
Años más tarde, en 2013, tuvo un paso por Independiente durante su etapa en la Primera B Nacional, aunque su estadía fue corta.
Luego continuó su carrera en el exterior: jugó en el León de México y en el AEK Larnaca de Chipre. No obstante, las lesiones afectaron su continuidad y lo llevaron a retirarse de manera anticipada a los 32 años.
Su vida después del retiro
Luego de dejar la actividad profesional, Razzotti siguió vinculado al fútbol en la formación de jugadores jóvenes. Al mismo tiempo, participa del equipo senior de Vélez, lo que le permite mantener el contacto con el club donde dio sus primeros pasos.
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