Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Unión
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Unión por el Torneo Apertura 2026.
En la finalización de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Vélez Sarsfield enfrentará a Unión de Santa Fe este lunes desde las 18.45 en el Estadio José Amalfitani.
El equipo de Liniers llega con la clasificación a los playoffs prácticamente asegurada, pero con la ambición intacta de pelear por el primer puesto de la Zona A. Tras el empate sin goles ante San Lorenzo. Actualmente, se ubica por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, por lo que un triunfo lo dejaría nuevamente en lo más alto.
Además, afronta un calendario exigente, ya que en los próximos días deberá disputar los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro, lo que obliga a administrar cargas y rendimientos.
Del otro lado, Unión llega con mayor presión. El equipo santafesino atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos seis encuentros. La reciente derrota ante Newell's Old Boys encendió las alarmas, especialmente porque la pelea por ingresar a los ocho mejores está muy ajustada.
Formaciones de Vélez vs. Unión por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Madelón.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Unión
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo A
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