Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Unión

El equipo de Liniers llega con la clasificación a los playoffs prácticamente asegurada, pero con la ambición intacta de pelear por el primer puesto de la Zona A. Tras el empate sin goles ante San Lorenzo. Actualmente, se ubica por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, por lo que un triunfo lo dejaría nuevamente en lo más alto.