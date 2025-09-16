Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez y se pierde la revancha ante Racing en Avellaneda
El defensor deL Fortín vio la doble amarilla en el primer tiempo ante la Academia y dejó a su equipo con diez. No podrá jugar la vuelta en el Cilindro.
Vélez sufrió un duro golpe en el primer tiempo del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Lisandro Magallán fue expulsado a los 43 minutos tras ver la doble amarilla y dejó a su equipo con un hombre menos frente a Racing. Además, será baja para la revancha en Avellaneda.
El defensor, que venía siendo una pieza fundamental en el equipo en los últimos partidos, tuvo un duelo aparte con Adrián “Maravilla” Martínez desde los primeros minutos, con roces constantes que derivaron en una amonestación para ambos por un cruce cara a cara. Poco tiempo después, Magallán cometió una dura infracción sobre Juan Nardoni, lo que le valió la segunda amarilla y la consecuente tarjeta roja que dejó a Vélez con diez jugadores justo antes del descanso.
Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez y se pierde la revancha ante Racing en Avellaneda
Una baja clave para la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Con esta expulsión, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto afrontará el segundo tiempo en desventaja numérica y, además, perderá a Magallán para el partido de vuelta en el Cilindro de Avellaneda, que se disputará la próxima semana. La ausencia del experimentado central representa un golpe importante para Vélez, que deberá rearmar su defensa de cara a la definición de la serie.
Formaciones de Vélez vs. Racing por Copa Libertadores
- Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
Datos de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores
- Hora: 19
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
- VAR: Rodolpho Toski (BRA)
- Estadio: José Amalfitani
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario