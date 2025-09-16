Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez y se pierde la revancha ante Racing en Avellaneda

El defensor, que venía siendo una pieza fundamental en el equipo en los últimos partidos, tuvo un duelo aparte con Adrián “Maravilla” Martínez desde los primeros minutos, con roces constantes que derivaron en una amonestación para ambos por un cruce cara a cara. Poco tiempo después, Magallán cometió una dura infracción sobre Juan Nardoni, lo que le valió la segunda amarilla y la consecuente tarjeta roja que dejó a Vélez con diez jugadores justo antes del descanso.