Unión le empató dos veces a Vélez, que no pudo subirse a la cima de la Zona A
En Liniers, el Fortín igualó 2-2 con un Tatengue obligado a sumar y no pudo volver a lo más alto de la Zona A del Torneo Apertura 2026.
La fecha 16 del Torneo Apertura 2026 tuvo un duelo clave en el Estadio José Amalfitani, donde Vélez Sarsfield recibió a Unión de Santa Fe este lunes, en un partido determinante para ambos equipos en la recta final de la fase regular y que resultó en un entretenido empate 2-2.
El Fortín se puso dos veces en ventaja con los goles de Florián Monzón, ambos en el primer tiempo; pero también dos veces igualó las acciones la visita, con Palacios en la etapa inicial y Colazo en el complemento.
El equipo de Liniers logró sellar la clasificación a los playoffs, pero llegaba con la ambición de quedarse con el primer puesto de la Zona A. Tras el empate sin goles ante San Lorenzo, el conjunto dirigido por los hermanos Barros Schelotto dejó una imagen discreta, aunque sumó un punto que lo mantiene en la pelea.
Actualmente, se ubica en el tercer puesto por detrás de Estudiantes de La Plata y Boca, por lo que un triunfo lo dejaba nuevamente en lo más alto.
Del otro lado, Unión llegaba con mayor presión. El equipo santafesino atraviesa un momento irregular, con apenas una victoria en sus últimos siete encuentros. La reciente derrota ante Newell's Old Boys encendió las alarmas, especialmente porque la pelea por ingresar a los ocho mejores está muy ajustada.
Vélez vs. Unión del Torneo Apertura 2026: formaciones
- Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Unión: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Leonardo Madelón.
Vélez vs. Unión: otros datos
- Hora: 18.45.
- Estadio: José Amalfitani.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports Premium.
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