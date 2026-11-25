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Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por Clausura 2026: minuto a minuto, goles, formaciones, horario y TV
Tras ganar la Copa Sudamericana, Boca recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos del Torneo Clausura. Seguí el minuto a minuto.
En un duelo decisivo por los octavos de final del Torneo Clausura, Boca recibe este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. Luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará seguir de festejo ante su gente y avanzar a los cuartos de final del campeonato local.
Minuto a minuto de Boca vs. Independiente Rivadavia
Todo sobre el cruce entre Boca e Independiente Rivadavia
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Horario y TV: El encuentro comenzará a las 21:00 y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. El arbitraje principal en el estadio Alberto J. Armando estará a cargo de Luis Lobo Medina.
Novedades en el Xeneize: En medio del clima festivo por la obtención de la Copa Sudamericana —con pasacalles de agradecimiento en las inmediaciones del estadio—, Rodolfo Arruabarrena realiza una sola variante: ingresa Tomás Belmonte en lugar de Santiago Ascacibar, preservado por una cuestión física.
Agenda cargada: En la previa del partido, también se confirmó que el conjunto de la Ribera disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
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