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Paredes le rompió el arco y abrió el marcador para el conjuto local.

MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/5yoSdPi3SB

Un insólita mano derivó en el penal que le de la chance a Boca de abrir el marcador.

Horario y TV: El encuentro comenzará a las 21:00 y contará con la transmisión en vivo de ESPN Premium. El arbitraje principal en el estadio Alberto J. Armando estará a cargo de Luis Lobo Medina.

Novedades en el Xeneize: En medio del clima festivo por la obtención de la Copa Sudamericana —con pasacalles de agradecimiento en las inmediaciones del estadio—, Rodolfo Arruabarrena realiza una sola variante: ingresa Tomás Belmonte en lugar de Santiago Ascacibar, preservado por una cuestión física.