Leandro Paredes abrió el marcador ante Independiente Rivadavia tras un insólito penal
Tras el susto en Barranquilla, el capitán de Boca se encargó de poner el 1-0 en la Bombonera con una definición espectacular.
Leandro Paredes rompió el cero antes de los 20 minutos en La Bombonera y adelantó a Boca frente a Independiente Rivadavia, en el cruce de octavos de final del Torneo Clausura 2026, mediante un certero remate desde los doce pasos sancionado luego de una insólita mano de Ezequiel Bonifacio.
El capitán "xeneize", que había encendido las alarmas el sábado tras desmayarse después de la consagración en la Copa Sudamericana, asumió la responsabilidad y sacó un disparo fuerte y bien arriba para establecer el 1-0.
La acción que destrabó el partido en La Bombonera nació a partir de una jugada insólita protagonizada por Bonifacio, cuya mano dentro del área le dio a Boca Juniors la chance inmejorable de golpear temprano. Sin dudarlo, Leandro Paredes tomó el balón y ejecutó el penal con potencia hacia el ángulo superior para desatar el festejo local.
El regreso de Leandro Paredes al gol tras el susto en la Copa Sudamericana
El tanto tuvo un condimento especial por el contexto inmediato que atravesaba el mediocampista y referente del plantel. Tras el desmayo sufrido el sábado posterior a la final de la Copa Sudamericana, la presencia del capitán en el duelo eliminatorio ante Independiente Rivadavia había sido seguida con cautela hasta último momento.
Lejos de mostrarse condicionado, Leandro Paredes respondió dentro de la cancha con personalidad y precisión en un momento clave del partido, dándole a Boca Juniors la ventaja inicial antes de los 20 minutos en su estadio.
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