MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/5yoSdPi3SB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

El regreso de Leandro Paredes al gol tras el susto en la Copa Sudamericana

El tanto tuvo un condimento especial por el contexto inmediato que atravesaba el mediocampista y referente del plantel. Tras el desmayo sufrido el sábado posterior a la final de la Copa Sudamericana, la presencia del capitán en el duelo eliminatorio ante Independiente Rivadavia había sido seguida con cautela hasta último momento.