Detuvieron a una azafata de Aerolíneas Argentinas que trasladaba relojes, celulares y joyas

La PSA aprehendió a Patane, buscó testigos y la trasladó a una oficina en el Aeropuerto de Ezeiza donde se labró un acta del episodio.

La azafata debía abordar el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR-1304, con destino a Miami, en el sur de Estados Unidos, pero el servicio quedó demorado.

Patane no fue arrestada, pero la justicia sí ordenó el allanamiento de su domicilio, donde se constató que tenía en su poder un total de 93.920 dólares y 15.730 euros.

La azafata de 64 años quedó imputada en una causa caratulada como "Tentativa de contrabando", que quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, cuyo titular es el juez Diego Alejandro Amarante.