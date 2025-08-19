Agustín Creevy recordó el flojo homenaje de Los Pumas a Diego Maradona: "Hay gente hija de p..."

Creevy, que se retiró recientemente del rugby con la camiseta de San Luis, también se refirió a un hecho que lo impactó profundamente: “El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado”, señaló, dejando en evidencia que los códigos de su disciplina no los eximen de responsabilidades ni los colocan en un plano moral superior al resto de la sociedad.