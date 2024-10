Video: la noche que pasaron juntos Franco Colapinto, Duki, Bizarrap y Nicki Nicole

Este encuentro no fue solo una cena casual. Franco Colapinto, quien aún no tiene asegurada su butaca para la temporada 2025 de la Fórmula 1, había revelado previamente que se reunió con Nicki y los demás artistas para grabar un podcast, del cual aún se esperan más detalles. La expectativa entre los fanáticos es alta, especialmente después del breve intercambio de mensajes que Colapinto y Nicki tuvieron en sus cuentas de X (ex Twitter).

Más allá de eso, la relación entre los cuatro parece ser muy importante ya que los artistas viajaron a México para seguir el Gran Premio de cerca y apoyar a un deportista argentino que viene pisando muy fuerte en la máxima categoría del automovilismo.

colapinto nicki nicole

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Lusail: 1 de diciembre

Hasta el momento, Colapinto tiene cinco puntos en el campeonato: los cuatro que sumó en Bakú (fue octavo) y el que sumó la semana pasada en Estados Unidos (terminó 10°). También compitió en Monza (llegó 12°) y Singapur (finalizó 11°).