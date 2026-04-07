Video viral: un hincha desnudo en la llegada del Real Madrid ante Bayern Múnich

Sin embargo, en medio del recibimiento, se produjo una escena tan insólita como inesperada. Un hincha desnudo logró eludir la custodia y apareció corriendo frente al colectivo que trasladaba a los futbolistas del Real Madrid, generando sorpresa tanto entre los presentes como en quienes seguían la llegada a través de redes sociales. El fanático llevaba una bandera de Perú en la espalda y tenía pintada una “R” de color blanco en el cuerpo, en alusión al club español. Su presencia generó desconcierto en el operativo de seguridad, que intentó interceptarlo mientras el simpatizante se desplazaba frente al micro que trasladaba a figuras como Kylian Mbappé y el resto del plantel.