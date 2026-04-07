Bayern Múnich venció 2-1 a Real Madrid en el Bernabéu y sacó ventaja en cuartos de final
Bayern Múnich derrotó 2-1 a Real Madrid como visitante en la ida de cuartos de Champions League con goles de Lucho Díaz y Harry Kane. Mbappé descontó.
Bayern Múnich consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 2-1 ante Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El conjunto alemán mostró un rendimiento sólido y logró sacar ventaja en una serie que se definirá en territorio bávaro.
Durante gran parte del encuentro, el equipo alemán se mostró más firme en el juego y generó las situaciones más claras frente al arco rival. La presión alta y la intensidad en el mediocampo complicaron al conjunto español, que no logró imponer su habitual dominio en el estadio Santiago Bernabéu.
El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Lucho Díaz abrió el marcador para el equipo visitante y silenció a gran parte del público local. El tanto reflejó la superioridad que Bayern Múnich había mostrado durante buena parte de la etapa inicial. En el inicio del segundo tiempo, el conjunto alemán volvió a golpear rápidamente. A los 23 segundos del complemento, Harry Kane aprovechó un error defensivo y definió con precisión para establecer el 2-0, un resultado que parecía encaminar la serie a favor del equipo bávaro.
Real Madrid reaccionó en el tramo final del partido y logró descontar a los 28 minutos del segundo tiempo a través de Kylian Mbappé, quien marcó el 2-1 y mantuvo con vida al equipo español de cara al encuentro de vuelta. El tanto del delantero francés volvió a meter en partido al conjunto merengue, que intentó empatar en los minutos finales, aunque sin lograr quebrar nuevamente la defensa alemana.
El duelo de vuelta, que definirá al semifinalista de la Champions League, se disputará el jueves 15 de este mes a las 16 en Alemania. Allí, Bayern Múnich buscará sostener la ventaja conseguida en Madrid, mientras que el Real intentará revertir la serie para seguir en carrera por el título europeo.
Lucho Díaz abrió el marcador para el conjunto bávaro a los 40 minutos del primer tiempo:
A los 23 segundos del complemento, Harry Kane aprovechó un error y marcó el 2-0:
Kylian Mbappé descontó para el Merengue a los 28 minutos del segundo tiempo:
Real Madrid vs. Bayern Múnich: probables formaciones
- Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT: Álvaro Arbeloa.
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany.
Real Madrid vs. Bayern Múnich: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España).
- Árbitro: Michael Oliver.
- VAR: Jarred Gillett.
- TV: ESPN y Disney+.
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