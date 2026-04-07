Bayern Múnich venció 2-1 a Real Madrid en el Bernabéu y sacó ventaja en cuartos de final

Lucho Díaz abrió el marcador para el conjunto bávaro a los 40 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041602949512647065?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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A los 23 segundos del complemento, Harry Kane aprovechó un error y marcó el 2-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041608869726572634?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Kylian Mbappé descontó para el Merengue a los 28 minutos del segundo tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041615933421015171?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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Real Madrid vs. Bayern Múnich: probables formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior DT : Álvaro Arbeloa.

Andriy Lunin; Éder Militão, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior : Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise y Harry Kane. DT: Vicent Kompany.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España).

Santiago Bernabéu (Madrid, España). Árbitro: Michael Oliver.

Michael Oliver. VAR: Jarred Gillett.

Jarred Gillett. TV: ESPN y Disney+.