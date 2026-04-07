La imagen positiva de Javier Milei cayó siete puntos, según Zentrix

Un mes antes, esos números habían sido de 45% positiva y 44% negativa, por lo que marzo marcó un giro hacia un saldo claramente desfavorable para el oficialismo.

El 83,9% de los consultados advirtió además que su salario "no" le está ganando a la inflación.

Milei Caputo

En tanto la corrupción y el empleo/desocupación se recortan como los "principales problemas" para los encuestados, con 21,1% y 21% respectivamente.

El derrumbe en la imagen del Presidente coincide con una tendencia que muestra la mayoría de las encuestadoras, por un doble desgaste: por un lado, la economía que no termina de repuntar y, por el otro, los casos de corrupción vinculados con la cripto $Libra, los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los multimillonarios créditos hipotecarios a los que accedieron funcionarios libertarios en condiciones preferenciales en el Banco Nación, por solo nombrar los más recientes.