La imagen positiva de Javier Milei cayó siete puntos, según Zentrix
El 83,9% de los consultados advirtieron además que sus salarios vienen perdiendo de manera sistemática frente a la inflación.
La imagen positiva de Javier Milei se derrumbó siete puntos porcentuales entre febrero a marzo, en medio del impacto político por las denuncias de corrupción que salpican al gobierno libertario y de un creciente pesimismo por los resultados del programa económico. Según un relevamiento, casi seis de cada diez argentinos consideraron mala la situación del país durante marzo.
El estudio de la consultora Zentrix reflejó que el Presidente pasó de 47% de imagen positiva en febrero a 40,3% en marzo, mientras que la negativa escaló hasta el 51%, cinco puntos porcentuales por encima del mes anterior.
El deterioro también se trasladó al resto del oficialismo: Patricia Bullrich quedó por encima del jefe de Estado en valoración favorable, con 42,7% de imagen positiva y 50,3% de percepción desfavorable.
En paralelo, uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada fue la percepción sobre la marcha de la economía. El relevamiento indicó que 59,7% de los argentinos evaluó como negativa la situación económica del país en marzo, lo que implicó un salto de casi 13 puntos frente al 47% de febrero. El dato consolidó una tendencia de mayor malestar social vinculada al bolsillo y al consumo.
La encuesta también mostró un retroceso en la evaluación general de la gestión. La aprobación del gobierno de Milei quedó en 38,5%, mientras que la desaprobación subió al 53%.
Un mes antes, esos números habían sido de 45% positiva y 44% negativa, por lo que marzo marcó un giro hacia un saldo claramente desfavorable para el oficialismo.
El 83,9% de los consultados advirtió además que su salario "no" le está ganando a la inflación.
En tanto la corrupción y el empleo/desocupación se recortan como los "principales problemas" para los encuestados, con 21,1% y 21% respectivamente.
El derrumbe en la imagen del Presidente coincide con una tendencia que muestra la mayoría de las encuestadoras, por un doble desgaste: por un lado, la economía que no termina de repuntar y, por el otro, los casos de corrupción vinculados con la cripto $Libra, los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y los multimillonarios créditos hipotecarios a los que accedieron funcionarios libertarios en condiciones preferenciales en el Banco Nación, por solo nombrar los más recientes.
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