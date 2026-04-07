Revelaron el extravagante sueldo que tenía Marcelo Tinelli cuando estaba en Telefe

Las declaraciones reavivan el recuerdo de una época en la que la televisión abierta dominaba la escena y sus principales figuras manejaban cifras que hoy siguen sorprendiendo.

El recuerdo de VideoMatch también vuelve a poner en perspectiva el peso que tenía la televisión en los años 90, con figuras como Marcelo Tinelli marcando récords de audiencia y concentrando una influencia difícil de replicar en la actualidad. En un contexto muy distinto al de hoy, aquellas cifras reflejan una industria en su punto más alto, donde el alcance masivo justificaba inversiones millonarias.