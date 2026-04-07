La misión Artemis II de la NASA sobrevoló el lado oscuro de la Luna y captó imágenes inéditas del satélite

Durante este período, los tripulantes utilizaron cámaras de calidad profesional y dispositivos móviles para capturar imágenes de alta resolución de zonas que hasta ahora solo se conocían mediante sensores remotos y satélites.

lado oscuro de la luna

Uno de los objetivos principales de la observación fue la Cuenca Oriental, una vasta estructura de impacto con tres anillos concéntricos que se extiende por casi 950 kilómetros. Los astronautas observaron con sus propios ojos la totalidad de esta formación, además de los sitios históricos de alunizaje de las misiones Apolo 12 y Apolo 14.

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Con las tareas de observación concluidas, la nave inició su escape de la esfera de influencia gravitatoria lunar para emprender el camino de retorno.

El viaje hacia la Tierra demandará cuatro días de navegación a través del vacío del espacio. El amerizaje final está programado para el próximo viernes 10 de abril en aguas del Océano Pacífico, en las cercanías de la costa de San Diego.

El éxito de esta misión representa mucho más que un logro aislado: refuerza y da nuevo impulso al ambicioso proyecto internacional de instalar una base permanente en la Luna. Al mismo tiempo, deja allanado el camino para Artemis III, la próxima etapa del programa, cuyo objetivo será concretar el regreso de seres humanos a la superficie lunar por primera vez en décadas. Esa futura expedición contará además con un fuerte respaldo del sector privado, a través de compañías como SpaceX y Blue Origin, que tendrán un papel central en el desarrollo y la logística de la misión.