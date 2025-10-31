Violencia y caos en Gimnasia: sillazos, botellazos y golpes en una asamblea que terminó en escándalo

La noche en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata quedará marcada por uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Lo que debía ser una Asamblea Ordinaria Anual para tratar temas institucionales terminó en un verdadero caos con golpes, sillazos y botellazos, obligando a suspender momentáneamente el encuentro y a evacuar a los dirigentes en medio de un clima de furia generalizada.