Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este viernes desde las 19:00 en el estadio Pedro Bidegain. El local pelea por mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y la visita intentará defender su liderazgo en la Zona B.
El presente institucional del local continúa siendo turbulento. En los últimos días, el club recibió siete nuevas inhibiciones, acumulando un total de doce, mientras la situación dirigencial sigue en estado crítico tras la escandalosa salida del presidente Marcelo Moretti. Mientras tanto, el equipo dirigido por Damián Ayude trata de mantenerse enfocado en lo futbolístico.
En la vereda de enfrente, el Malevo atraviesa su mejor momento desde que llegó a Primera División. El equipo de Gustavo Benítez llega invicto desde hace nueve fechas y se mantiene como líder de su grupo, combinando solidez defensiva y eficacia en ataque.
San Lorenzo vs. Riestra: probables formaciones
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Riestra
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
