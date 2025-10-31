Víctor Blanco habló tras la eliminación de Racing: el mensaje que omitió a Diego Milito
El expresidente agradeció al plantel y al cuerpo técnico por la campaña en la Copa Libertadores, pero evitó mencionar a Diego Milito, actual mandatario del club.
Víctor Blanco rompió el silencio luego de la eliminación de Racing en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y su mensaje en redes sociales generó revuelo entre los hinchas. El expresidente del club de Avellaneda publicó un sentido agradecimiento al plantel, al cuerpo técnico y a los empleados de la institución, pero llamó la atención su omisión del actual titular, Diego Milito, con quien mantiene una relación distante desde hace años.
“Ya pasadas las primeras horas y más calmo, quiero agradecer a nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal del club por el esfuerzo y compromiso con nuestros colores, y por permitirnos soñar hasta esta semifinal de la Copa Libertadores. Gracias de corazón”, escribió Blanco, quien dirigió los destinos de Racing entre 2013 y 2024.
El exmandatario también aprovechó para expresar su gratitud hacia Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y a la comisión ejecutiva del fútbol argentino “por el constante apoyo”. Pero el detalle que no pasó inadvertido entre los fanáticos fue su silencio sobre Milito, quien asumió la presidencia a fines del año pasado tras imponerse en las elecciones con un discurso de renovación institucional.
En otro pasaje de su publicación, Blanco también se dirigió a los hinchas académicos: “A nuestra gente, que alentó y apoyó en forma incondicional con un comportamiento ejemplar y la pasión de siempre desde el primer minuto hasta el último partido de la copa”.
Durante su gestión, Racing experimentó una importante recuperación económica y deportiva, dejando atrás los años más difíciles para convertirse en protagonista del fútbol argentino. Bajo su conducción, el club obtuvo seis títulos: el Torneo Transición 2014, la Superliga 2019, el Trofeo de Campeones 2019 y 2022, y la Supercopa Internacional 2023.
Milito, en cambio, asumió el mando con la misión de modernizar la estructura institucional, aunque su gestión ya enfrenta críticas por parte de algunos sectores de la hinchada tras la reciente eliminación en Libertadores. Muchos simpatizantes lo responsabilizan por no haber reforzado al equipo con mayor jerarquía durante los últimos mercados de pases.
El mensaje de Blanco, aunque diplomático, reavivó las especulaciones sobre la interna dirigencial. Para varios observadores, su publicación tuvo un destinatario claro: el actual presidente, con quien mantiene diferencias desde que Milito se alejó de su comisión directiva en 2020 tras una fuerte disputa interna.
