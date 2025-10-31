Atención: IFAB analiza dos cambios clave que podrían revolucionar el fútbol argentino

Ambas medidas, de implementarse, podrían modificar sustancialmente la manera en que se arbitra y se juega en el fútbol argentino, con un impacto directo en la estrategia de los equipos y la velocidad del desarrollo de los encuentros. El organismo planea debatir estos cambios a partir de enero de 2026, dejando abierta la posibilidad de que sean adoptados por las principales ligas del mundo, incluida la Liga Profesional de Fútbol (LPF).