Chiqui Tapia se metió en la crisis de San Lorenzo: reunión caliente, pedido de unidad y ultimátum
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino reunió en Ezeiza a Moretti, Lammens, Ortigoza y otros dirigentes del Ciclón.
San Lorenzo vive días de extrema tensión institucional y Claudio “Chiqui” Tapia decidió intervenir personalmente para evitar que la crisis se agrave. El titular de la AFA convocó a una reunión en el predio de Ezeiza con toda la dirigencia azulgrana, incluido el cuestionado presidente Marcelo Moretti, acusado de administración fraudulenta, y otros referentes históricos como Néstor Ortigoza, Matías Lammens y Horacio Arreceygor.
Sin embargo, el encuentro no tardó en desbordarse: uno de los presentes se cruzó con Tapia y abandonó el lugar en medio de un clima cargado. Según trascendió, el cónclave comenzó con un fuerte intercambio entre Tapia y Manuel Agote, dirigente de peso dentro del club y hombre cercano a La Libertad Avanza (LLA).
Agote exigió que ni Moretti ni Lammens participaran de la reunión, pero el presidente de la AFA fue tajante: “Esta es mi casa y yo decido a quién invito. El que no esté de acuerdo, se puede ir”. Acto seguido, Agote se levantó y se retiró del predio. Poco después, publicó en sus redes un mensaje incendiario: “La única solución política es con renuncias, acefalia y elecciones. Todo lo demás es legitimar a los vaciadores y ladrones que nos trajeron a este caos”.
Tapia, decidido a marcar autoridad, exigió unidad y lanzó un ultimátum: la AFA colaborará en la reorganización institucional del club, pero no permitirá que se propongan modelos de sociedades anónimas deportivas como salida a la crisis. “Si San Lorenzo avanza con un proyecto de SAD, corre riesgo de desafiliación”, advirtió, dejando en claro que el club debe reordenarse respetando los estatutos del fútbol argentino.
El titular de la AFA también pidió a los dirigentes azulgranas que definan una hoja de ruta antes del lunes para evitar que el club enfrente nuevas intimaciones judiciales o pedidos de quiebra. La situación se agrava mientras Moretti, además, fue citado a declaración indagatoria por las denuncias en su contra, un hecho que mantiene en vilo a los socios y al plantel profesional.
En paralelo, San Lorenzo afronta un compromiso clave en el plano deportivo: enfrenta a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura con la necesidad de sumar puntos para ingresar a los playoffs y soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Pero el verdadero desafío parece estar fuera del campo, donde el club debe recomponer su conducción para evitar un colapso institucional sin precedentes.
