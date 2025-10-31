Chiqui Tapia se metió en la crisis de San Lorenzo: reunión caliente, pedido de unidad y ultimátum

Agote exigió que ni Moretti ni Lammens participaran de la reunión, pero el presidente de la AFA fue tajante: “Esta es mi casa y yo decido a quién invito. El que no esté de acuerdo, se puede ir”. Acto seguido, Agote se levantó y se retiró del predio. Poco después, publicó en sus redes un mensaje incendiario: “La única solución política es con renuncias, acefalia y elecciones. Todo lo demás es legitimar a los vaciadores y ladrones que nos trajeron a este caos”.