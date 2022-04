El chat viral de Passet con un periodista que lo invitó a hablar mal de San Lorenzo y al que escrachó "sin querer"

"Hola Flaco, estás perdido, no te veo en ningún programa de TV, cada vez hay mas ex jugadores hablando y vos no apareces.. ¿qué onda?", escribió el ex futbolista junto a la captura en cuestión. En la misma se observa la invitación de Quique Felman para ir a Líbero, programa de TyC Sports, la cual declina porque dijo no aceptar "invitaciones cuando solo las cosas van mal".

Lo que más llamó la atención, es que Passet tachó los nombres de Felman, del programa y del canal, pero con un color que igual se dejaba ver qué decía.

El chat viral de Oscar Passet con Quique Felman

Chat Passet