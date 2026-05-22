Viral: refinanció su deuda con el banco para comprar una TV y que su "chongo" no mire el Mundial con amigas

Por supuesto, el video de esta conversación recorrió rápidamente todas las redes sociales, generando todo tipo de comentarios: "Lo tiene cortito al hombre"; "Jajaja el Banco de Santa Fe le terminó salvando la relación"; "La verdadera mujer tóxica, jajaja", indicaron algunos usuarios.

Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" para el Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas presentó en Ezeiza el "avión más argentino del mundo", ploteado en homenaje a Lionel Messi y la Scaloneta. La aeronave no solo cubrirá las rutas habituales hacia Europa y América, sino que también sumará vuelos especiales para trasladar a los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026.

El nuevo Airbus A330-200, apodado como #ElAviónMásArgentinodelMundo, es un verdadero homenaje sobre alas. Con un diseño imponente donde mandan el celeste y el blanco, la aeronave lleva estampados el icónico número 10 de Lionel Messi y las tres estrellas doradas que celebran las Copas del Mundo de 1978, 1986 y 2022.

Una obra de arte que lleva la pasión futbolera de los argentinos a lo más alto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Aerolineas_AR/status/2057884459471421512&partner=&hide_thread=false El número 10. La cinta de Capitán. Las tres estrellas que supimos conseguir.

Ya está listo EL AVIÓN MÁS ARGENTINO DEL MUNDO.#ElAvionMasArgentinoDelMundo. pic.twitter.com/Qm9wZGR0Dj — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 22, 2026