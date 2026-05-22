Viral: refinanció su deuda con el banco para comprar una TV y que su "chongo" no mire el Mundial con amigas
Un desopilante audio de WhatsApp se viralizó recientemente, en el que una amiga le cuenta a la otra su plan para que el chico que le gusta no se disperse.
Un desopilante audio de WhatsApp entre dos amigas se volvió viral rápidamente, por el contenido del mismo y por los comentarios que despertó en los internautas de las distintas redes sociales. Sin lugar a dudas, muestra hasta dónde podemos llegar los seres humanos por lograr nuestro cometido.
En el clip que no tardó en trascender se puede leer inicialmente a una de ellas consultando si la otra había ido al "Banco de Santa Fe" y preguntándole cómo le había ido. Fue entonces cuando la amiga responde: "Sí, sí, boluda, acabo de salir del banco de Santa Fe, refinancié la deuda, por suerte me sobró guita, así que ya estoy yendo a comprar el televisor más grande que vea, porque este Mundial al chongo en casa", comenzó diciendo.
"Con eso de que se va a ir a ver los partidos en la casa de las amigas... a mí que no me joda, este se va de put...", cerró.
A todo esto, la otra chica le responde: "No podés amiga, jajaja. Dejá de endeudarte por un macho", le indicó, intentando un llamado a la reflexión.
Por supuesto, el video de esta conversación recorrió rápidamente todas las redes sociales, generando todo tipo de comentarios: "Lo tiene cortito al hombre"; "Jajaja el Banco de Santa Fe le terminó salvando la relación"; "La verdadera mujer tóxica, jajaja", indicaron algunos usuarios.
Aerolíneas Argentinas presentó "el avión más argentino del mundo" para el Mundial 2026
Aerolíneas Argentinas presentó en Ezeiza el "avión más argentino del mundo", ploteado en homenaje a Lionel Messi y la Scaloneta. La aeronave no solo cubrirá las rutas habituales hacia Europa y América, sino que también sumará vuelos especiales para trasladar a los hinchas argentinos que viajen al Mundial 2026.
El nuevo Airbus A330-200, apodado como #ElAviónMásArgentinodelMundo, es un verdadero homenaje sobre alas. Con un diseño imponente donde mandan el celeste y el blanco, la aeronave lleva estampados el icónico número 10 de Lionel Messi y las tres estrellas doradas que celebran las Copas del Mundo de 1978, 1986 y 2022.
Una obra de arte que lleva la pasión futbolera de los argentinos a lo más alto.
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