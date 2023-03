Por qué cantó Wos y qué significa su canción para la Selección

Wos es el intérprete y autor de la canción "Arrancarmelo", la cual fue elegida por De Paul como una arenga previa a las semifinales contra Croacia, en la que Argentina ganó por 3-0. La letra de la canción tocó la fibra íntima de los jugadores y aficionados, con estrofas como "no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar".