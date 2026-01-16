Expectativas renovadas en la F1 Franco Colapinto se reencontró con Alpine en Enstone

colapinto 1

“Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante”, agregó el argentino, antes de cerrar el video con un optimista “esperemos que sea uno bueno”. El mensaje, simple pero contundente, fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y renovar la expectativa en torno a su futuro.

Más allá de lo técnico, el regreso de Colapinto a Enstone reafirma su integración dentro de la estructura de Alpine. Su participación activa en la preparación lo posiciona como una pieza valiosa dentro del proyecto deportivo, en un año que puede resultar decisivo para su proyección internacional. Cada experiencia suma y cada kilómetro recorrido es parte de un proceso de crecimiento constante.

Con un mensaje final cargado de optimismo, el piloto dejó en claro que su objetivo es aprovechar al máximo esta oportunidad. La temporada recién comienza, pero el trabajo ya está en marcha. En un ambiente de renovación y expectativas, Colapinto inicia un nuevo capítulo con la ilusión intacta y la mirada puesta en consolidarse en la élite del automovilismo mundial.