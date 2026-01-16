Expectativas renovadas en la F1 Franco Colapinto se reencontró con Alpine en Enstone
El piloto argentino regresó a la base de la escudería francesa tras el receso, se mostró motivado por los cambios técnicos del equipo y ya se sumó a las tareas de simulador.
Franco Colapinto volvió a pisar Enstone, el corazón operativo de Alpine en el Reino Unido, y su regreso no pasó inadvertido. A través de un video difundido por las redes oficiales del equipo, el piloto argentino reapareció tras el parate de fin de año en la Fórmula 1 y dejó en claro que encara la nueva temporada con entusiasmo renovado y grandes expectativas.
En un contexto de transformaciones profundas dentro de la escudería francesa, su presencia alimenta la ilusión del automovilismo argentino, que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Con un tono distendido pero cargado de confianza, Colapinto destacó la importancia del descanso realizado durante las fiestas y subrayó que vuelve “recargado” para afrontar lo que viene.
Sus palabras reflejan no solo una preparación personal desde lo físico y mental, sino también la sintonía con un equipo que atraviesa una etapa de reconstrucción y apuesta fuerte al futuro. Alpine encara el inicio del calendario con un proyecto técnico renovado, algo que el propio piloto no dudó en remarcar. “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo”. La referencia a una “nueva era” no fue casual.
El equipo afronta la temporada con un monoplaza actualizado y un motor diferente, aspectos clave en una categoría donde la evolución tecnológica marca la diferencia. En ese sentido, Franco valoró el trabajo que se desarrolla puertas adentro en la fábrica, con ingenieros y técnicos enfocados en ajustar cada detalle antes de los primeros compromisos oficiales. La pretemporada, en este nivel, es tan determinante como las carreras.
El argentino ya comenzó con una agenda intensa que incluye sesiones en el simulador, pruebas de asiento, actividades de marketing y jornadas de rodaje. Estos trabajos permiten que el piloto se familiarice con el comportamiento del nuevo auto, optimice su posición de manejo y ajuste sensaciones antes de salir a pista. La adaptación temprana es fundamental para acortar tiempos y llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato.
“Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante”, agregó el argentino, antes de cerrar el video con un optimista “esperemos que sea uno bueno”. El mensaje, simple pero contundente, fue suficiente para generar repercusión entre los fanáticos y renovar la expectativa en torno a su futuro.
Más allá de lo técnico, el regreso de Colapinto a Enstone reafirma su integración dentro de la estructura de Alpine. Su participación activa en la preparación lo posiciona como una pieza valiosa dentro del proyecto deportivo, en un año que puede resultar decisivo para su proyección internacional. Cada experiencia suma y cada kilómetro recorrido es parte de un proceso de crecimiento constante.
Con un mensaje final cargado de optimismo, el piloto dejó en claro que su objetivo es aprovechar al máximo esta oportunidad. La temporada recién comienza, pero el trabajo ya está en marcha. En un ambiente de renovación y expectativas, Colapinto inicia un nuevo capítulo con la ilusión intacta y la mirada puesta en consolidarse en la élite del automovilismo mundial.
