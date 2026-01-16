Red Bull y Racing Bulls pusieron primera en 2026 con la presentación de sus nuevos diseños en la Fórmula 1

Mirá las mejores fotos del Red Bull de Verstappen y el Racing Bulls de Lawson

red bull temporada 2026 livery 1

red bull temporada 2026 livery 2

red bull temporada 2026 livery 3

red bull temporada 2026 livery 4

racing bulls temporada 2026 livery 1

racing bulls temporada 2026 livery 2

racing bulls temporada 2026 livery 3

Cómo siguen las revelaciones de los nuevos diseños de la Fórmula 1

Las presentaciones de diseños continuarán en las próximas semanas. Haas será la siguiente en revelar su livery, seguida por Audi, Mercedes, Ferrari y Alpine, que mostrará la decoración que utilizarán Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto. La expectativa es alta, ya que el nuevo reglamento técnico es considerado por muchos como “el más importante de toda la historia” de la Fórmula 1.

Con aerodinámica activa, autos más compactos y una nueva filosofía en las unidades de potencia, el 2026 promete marcar un antes y un después. Red Bull y Racing Bulls, al levantar el telón visual de la temporada, dejaron en claro que la nueva era ya está en marcha.