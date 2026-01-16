Red Bull y Racing Bulls pusieron primera en 2026 con la presentación de sus nuevos diseños en la Fórmula 1
Las escuderías hermanas fueron las primeras en revelar las liverys que usarán durante toda la temporada, en un evento conjunto con Ford que anticipó el rumbo técnico de la nueva era.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó a tomar forma visual con la presentación oficial de los diseños de Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls. Ambas escuderías, estrechamente vinculadas dentro de la estructura del grupo Red Bull, eligieron Detroit como escenario para mostrar sus nuevas decoraciones en un evento realizado en la sede de Ford, socio estratégico en el ambicioso proyecto de unidades de potencia que entrará en vigencia con la nueva normativa técnica.
El lanzamiento no solo sirvió para revelar las liverys que acompañarán a los equipos a lo largo de las 24 fechas del calendario, sino también para oficializar el inicio del programa Red Bull Powertrains-Ford. Tras el cierre definitivo de su etapa con Honda a finales de 2025, la escudería de Milton Keynes inicia un camino inédito: desarrollar sus propios motores junto al fabricante estadounidense, en uno de los cambios estructurales más relevantes de su historia reciente.
Aunque los monoplazas exhibidos en el evento fueron modelos ilustrativos, la presentación permitió anticipar rasgos generales del concepto que dominará la Fórmula 1 desde 2026. Como es habitual, los equipos evitaron mostrar detalles técnicos sensibles, pero sí dejaron en claro que los autos serán más pequeños, más livianos y adaptados a un reglamento que promete modificar de raíz el comportamiento en pista y las estrategias de carrera.
En el caso de Red Bull Racing, el diseño mantiene una fuerte continuidad estética respecto a temporadas anteriores, con predominio del azul oscuro y detalles en rojo y naranja, colores que ya forman parte de su identidad. Racing Bulls, en cambio, volvió a apostar por el blanco como tono principal, acompañado por acentos en azul, rojo y naranja, fiel a una línea visual que distingue al equipo satélite dentro de la parrilla.
El evento contó con la presencia de figuras clave de ambas estructuras. Por Red Bull estuvieron Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, e Isack Hadjar, junto al director del equipo, Laurent Mekies, quien afrontará su primera temporada al frente de la escudería principal. En Racing Bulls dijeron presente Liam Lawson, el joven Arvid Lindblad y el director Alan Permane. Lindblad, con apenas 18 años, será el único rookie de toda la parrilla 2026 y llega tras un ascenso meteórico en las categorías formativas.
Mirá las mejores fotos del Red Bull de Verstappen y el Racing Bulls de Lawson
Cómo siguen las revelaciones de los nuevos diseños de la Fórmula 1
Las presentaciones de diseños continuarán en las próximas semanas. Haas será la siguiente en revelar su livery, seguida por Audi, Mercedes, Ferrari y Alpine, que mostrará la decoración que utilizarán Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto. La expectativa es alta, ya que el nuevo reglamento técnico es considerado por muchos como “el más importante de toda la historia” de la Fórmula 1.
Con aerodinámica activa, autos más compactos y una nueva filosofía en las unidades de potencia, el 2026 promete marcar un antes y un después. Red Bull y Racing Bulls, al levantar el telón visual de la temporada, dejaron en claro que la nueva era ya está en marcha.
